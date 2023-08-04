Помилованный Путиным наемник ЧВК «Вагнер» убил и сжег шесть человек

Карельские журналисты выяснили, что бывший вагнеровец Софонов был наемником в отряде «Шторм Z». На его странице в российской соцсети «ВК» есть несколько фотографий в военной форме с оружием, сделанных на территории Украины. Там же присутствует Z-контент с оскорбительными сообщениями об украинцах. До попадания на фронт он отбывал наказание за разбой, грабеж и попытку убийства.



Его подельник ранее был судим за кражи, угон, грабежи, разбои, насильственные действия сексуального характера и изнасилование.

На видеозаписи из суда, когда Игоря Софонова брали под стражу, он не стал подтверждать журналистам, что имеет отношение к расправе, но кивнул в ответ на вопрос об участии в войне.

Обоим мужчинам, которые родились еще в СССР во второй половине 80-х, грозит пожизненное лишение свободы.

Наемник ЧВК «Вагнер» Игорь Софонов, который в августе 2023 года вместе с подельником убил шесть человек в Карелии. До этого мужчина был помилован Путиным за участие в войне на территории Украины. Фото: соцсеть VK

Rus.Postimees еще в феврале сообщал, что журналистам удалось доказать, что помилования наемников Пригожина подписывает лично Владимир Путин.

Сам главарь головорезов накануне так называемого «мятежа» в конце июня утверждал, что помилованные после участия в войне зэки «почти не совершают» повторных преступлений на свободе. По словам Евгения Пригожина, завершившие контракт с «Вагнер» бывшие заключенные совершили «всего» 83 преступления.