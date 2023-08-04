Помилованный Путиным наемник ЧВК «Вагнер» убил и сжег шесть человек

До попадания в статус «героя войны», который выжил, был помилован и вернулся домой, убийца отбывал срок за разбой, грабежи и покушение на убийство. Это не первый случай преступлений от тех, кого помиловал Путин.
Бывший наемник Евгения Пригожина, 37-летний Игорь Софонов, задержан в России по обвинению в убийстве сразу шестерых жителей села Деревянное недалеко от Петрозаводска в Карелии. Жертвы бывшего боевика ЧВК «Вагнер» были зарезаны, а после наемник вместе со своим тюремным другом поджогли дома, где они устроили кровавую расправу.
Убийства были совершены в двух домах, стоящих в 200 метрах друг от друга. В первом доме были убиты сын и его пожилой отец, во втором - трое мужчин и женщина, сообщает издание «Север.Реалии».
«Они взломали дверь, а муж пошел защищать детей. И у них конфликт пошел. Детям удалось спастись. Они выпрыгнули через окно», - рассказала местному телевидению жена одного из погибших Ирина Терещенко, которая была на работе в момент трагедии.
«Мне муж кричит, что пожар: "Брат твой горит". Мы сюда все ринулись. Огонь… Пламя… И я не могла понять, где дети. Ушли они к деду ночевать, или нет…», - рассказала сестра одного из погибших Ирина Жамойдина.
Прибывшие на место полицейские заметили, что, помимо пожара в доме, где были убиты двое мужчин, дымит соседний дом. Там были найдены еще четыре трупа.
Оба убийцы были в состоянии алкогольного опьянения.
Карельские журналисты выяснили, что бывший вагнеровец Софонов был наемником в отряде «Шторм Z». На его странице в российской соцсети «ВК» есть несколько фотографий в военной форме с оружием, сделанных на территории Украины. Там же присутствует Z-контент с оскорбительными сообщениями об украинцах. До попадания на фронт он отбывал наказание за разбой, грабеж и попытку убийства.
Его подельник ранее был судим за кражи, угон, грабежи, разбои, насильственные действия сексуального характера и изнасилование.
На видеозаписи из суда, когда Игоря Софонова брали под стражу, он не стал подтверждать журналистам, что имеет отношение к расправе, но кивнул в ответ на вопрос об участии в войне.
Обоим мужчинам, которые родились еще в СССР во второй половине 80-х, грозит пожизненное лишение свободы.
Rus.Postimees еще в феврале сообщал, что журналистам удалось доказать, что помилования наемников Пригожина подписывает лично Владимир Путин.
Сам главарь головорезов накануне так называемого «мятежа» в конце июня утверждал, что помилованные после участия в войне зэки «почти не совершают» повторных преступлений на свободе. По словам Евгения Пригожина, завершившие контракт с «Вагнер» бывшие заключенные совершили «всего» 83 преступления.
«Это 0,25 % от общего количества убывших, это в 80 раз меньше, чем у лиц, освобождающихся из мест лишения свободы за аналогичный период без заключения контракта с ЧВК "Вагнер"», - утверждал главарь наемников.
Однако сообщения о преступлениях этих «героев войны», которых путинское государство освобождает от их тюремных сроков после полугода войны, приходят регулярно.
В конце мая в Новосибирской области под арест отправили подозреваемого в изнасиловании двух школьниц. Девочки 10-ти и 12-ти лет рассказали что насильник был в военной форме с черепом на шевроне. СМИ выяснили, что насильник – бывший наемник ЧВК.
В начале июня в Санкт-Петербурге вернувшийся с войны вагнеровец избил администратора кафе, после чего ограбил цветочный магазин, угрожая сотруднице взорвать здание. До вербовки он отбывал срок за убийство, грабеж, избиение и мошенничество.
Другой бывший наемник ЧВК «Вагнер», 31-летний помилованный «ветеран», которого в 2016 году суд приговорил к 18 годам колонии за разбой и организацию преступной группы, после возвращения с фронта подозревается в убийстве 19-летней девушки и 37-летнего мужчины. Автомобиль жертв этого вагнеровца проколол колесо на трассе в Краснодарском крае. Убийца вместе с друзьями ехал мимо, но решил ограбить и убить водителя и пассажирку. Тела были найдены закопанными в лесу.
О том, кто такой Евгений Пригожин и почему ЧВК «Вагнер» никогда не был на самом деле независимым подразделением, ранее Rus.Postimees рассказали журналисты-расследователи Денис Коротков и Сергей Канев, которые еще несколько лет назад разоблачали преступления «повара Путина».
В доме Пригожина во время обыска, пока он был фигурантом уголовного дела о вооруженном мятеже, были найдены фотографии с отрубленными человеческими головами.