Россия обещает убрать пробки на выезде из Нарвы

Таможенная служба России прокомментировала многочасовые очереди на границе с Эстонией. О том, что проверки на российской стороне привели к серьезному замедлению въезда автомобилей через Ивангород, с начала августа сообщали очевидцы.

Проверки автомобилей, которые едут из Эстонии в Россию, являются выборочными, следует из ответа Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) на запрос петербургского издания «Фонтанка.ру». Как отмечают в ведомстве, таможенные органы при выборе объектов, форм и мер таможенного контроля используют систему управления рисками. Однако «информация, содержащаяся в профилях и индикаторах рисков, является конфиденциальной».

Ранее на секретность контрольных процедур при въезде и выезде из Эстонии в комментарии Rus.Postimees указали сотрудники Налогово-таможенного департамента.

Российские таможенники, то что называется, попытались перевести стрелки с себя за многочасовые очереди на въезд в РФ из Эстонии. Администрирование очереди автомобилей перед пунктом пропуска не входит в компетенцию таможни, отмечают в СЗТУ.

В то же время таможенники РФ выразили уверенность, что ситуация с очередями на границе исправится, когда состоится реконструкция пункта пропуска «Ивангород». В СЗТУ напомнили, что этот переход между Эстонией и Россией был введен в эксплуатацию 30 лет назад и с тех пор не реконструировался.