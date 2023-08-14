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Россия обещает убрать пробки на выезде из Нарвы

rus.postimees.ee
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Вид на Ивангород через реку Нарову.
Вид на Ивангород через реку Нарову. Фото: Taavi Sepp

Пробки на въезд в Россию из Эстонии исчезнут после реконструкции пункта пропуска «Ивангород», утверждают российские таможенники, которые прокомментировали многочасовые очереди на границе.

Таможенная служба России прокомментировала многочасовые очереди на границе с Эстонией. О том, что проверки на российской стороне привели к серьезному замедлению въезда автомобилей через Ивангород, с начала августа сообщали очевидцы.

Проверки автомобилей, которые едут из Эстонии в Россию, являются выборочными, следует из ответа Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) на запрос петербургского издания «Фонтанка.ру». Как отмечают в ведомстве, таможенные органы при выборе объектов, форм и мер таможенного контроля используют систему управления рисками. Однако «информация, содержащаяся в профилях и индикаторах рисков, является конфиденциальной».

Ранее на секретность контрольных процедур при въезде и выезде из Эстонии в комментарии Rus.Postimees указали сотрудники Налогово-таможенного департамента.

Российские таможенники, то что называется, попытались перевести стрелки с себя за многочасовые очереди на въезд в РФ из Эстонии. Администрирование очереди автомобилей перед пунктом пропуска не входит в компетенцию таможни, отмечают в СЗТУ.

В то же время таможенники РФ выразили уверенность, что ситуация с очередями на границе исправится, когда состоится реконструкция пункта пропуска «Ивангород». В СЗТУ напомнили, что этот переход между Эстонией и Россией был введен в эксплуатацию 30 лет назад и с тех пор не реконструировался.

«Минтранс принял решение о реконструкции, что позволит оптимизировать и ускорить процесс совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля. Но сроки проведения работ пока неизвестны», - цитируют журналисты комментарии таможенников.

Весной сообщалось, что реконструкция перехода может начаться уже летом 2023 года, но этого так и не произошло.

Очевидцы уже несколько недель констатируют серьезные задержки на время перехода границы. Проблемы объясняют ограниченной пропускной способностью таможни и усилением досмотра на российской стороне.

«Значительный процент машин прогоняют через так называемый инспекционно-досмотровый комплекс - своеобразный рентген для машины. Причем прибор периодически перегревается», - утверждает «Фонтанка» со ссылкой на путешественников.

Помимо того, задержки на въезд в Россию объясняются процессом оформления таможенных деклараций, который до сих пор не автоматизирован.

«При ошибке приходится заполнять бланк заново, что вызывает сложности у иностранцев», - пишут российские журналисты.

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Собеседники Rus.Postimees, которые ездят в Россию, ранее рассказывали, что некоторые путешественники через Финляндию объезжают пробки на въезде в РФ из Эстонии.

«Таможенный контроль на самом деле усилился. У меня отец ездил в июле в РФ на машине. Приехал на границу в Лухамаа. Несмотря на бронь времени, ему сказали, что ожидание там 3-4 дня. И он вернулся в Таллинн, сел на паром. И прошел границу за 4 часа в Финляндии. Потратил один день, а не четыре», - рассказал нам на прошлой неделе гражданин Эстонии.

Читайте наш материал «Кто и зачем ездит из Эстонии в Россию».

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