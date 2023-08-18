Небоскребы «Москва-сити» снова атакованы ударным беспилотником. Взрыв минувшей ночи натурально согрел местных жителей и отменил посадку множества самолетов в аэропортах российской столицы.
Видео ⟩ «Стало жарковато». Москву согрел взрыв очередного беспилотника
Рано утром 18 августа Москва была снова атакована ударным беспилотником. Взрыв прогремел в районе «Экспоцентра» в районе небоскребов «Москва-сити». Видео момента взрыва опубликовано в Telegram-каналах.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что беспилотник был уничтожен системами ПВО.
«Сегодня ночью при попытке пролёта на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли. Предварительно пострадавших нет. На месте работают городские экстренные службы», - сообщил Собянин своим читателям в Telegram.
В соцсетях жители российской столицы активно делятся видеозаписями последствий атаки и своими впечатлениями.
«Капец страшно, я видела взрыв, вот дым, - рассказывает журналистам москвичка. - Ладно шум, у меня окна на Сити выходят, были открыты, меня окатило волной, то есть стало жарковато прям в квартире, я в шоке».
Другая свидетельница, жительница башни «Город столиц» в момент взрыва смотрела сериал в наушниках. «Просто вспышка, взрыв - бух! Я сначала не поняла, что происходит, подумала, что взорвали нашу башню. Выбежала в окно смотреть, оказалось, что взорвали «Экспоцентр», потому что там шел дым», - говорит девушка.
«У «Экспоцентра» сбоку стена разрушена. Уже почти все разъехались, пожарок штук 7 осталось, только криминалисты», - добавил мужчина, из окна которого виден «Экспоцентр».
Экс-заместитель министра обороны РФ, депутат Госдумы Андрей Картаполов пытается успокоить обеспокоенных москвичей.
«Не надо ничему удивляться. Понимаете, «Москва-Сити» - хороший ориентир, потому что это высокие неподвижные объекты. По ним легче попасть тем же самым беспилотникам, - цитирует генерала издание MSK1.RU. - Нет там никаких объектов, кроме апартаментов и ресторанов. Там же не кабинет министра. Я вас умоляю, какие там могут быть документы. Все важные документы в других местах и системах. А так разбили стекла - вставили стекла».
Картаполов лукавит. Ранее именно в «Москва-сити» беспилотники атаковали офисы Министерства цифрового развития и Министерства экономического развития. Причем главы ведомств по-разному отнеслись к дальнейшему использованию атакованных офисов. Глава Минцифры Максуд Шадаев переводил подчиненных на удаленку всего на несколько дней после ЧП.
Из-за атаки 18 августа были отменены посадки сразу семи самолетов в аэропортах Москвы. Три рейса были перенаправлены в Санкт-Петербург в «Пулково», три в Нижний Новгород, а один рейс из Стамбула приземлился в Минске.
«Росавиация» закрывала все столичные аэропорты: Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский.
17 августа «Росавиация» сообщила о том, что сразу три российских самолета были вынуждены влететь в воздушное пространство Эстонии и Финляндии
Беспилотники падают в Москве регулярно с весны 2023 года. Небоскребы «Москва-сити» были атакованы уже неоднократно. После предыдущей атаки мы поговорили с москвичами о том, почему эти удары не вызывают массового возмущения жителей российской столицы. Читайте наш материал - «Если Москва взлетит на воздух на хрен, то ради бога».
Ранее в том числе для борьбы с беспилотниками Путин разрешил создание так называемых «частных армий губернаторов». О том, что это такое и как это выглядит в соседних с нами областях РФ, мы рассказывали в большом материале «Новые частные армии России на границе с Эстонией».