Видео ⟩ «Стало жарковато». Москву согрел взрыв очередного беспилотника

Рано утром 18 августа Москва была снова атакована ударным беспилотником. Взрыв прогремел в районе «Экспоцентра» в районе небоскребов «Москва-сити». Видео момента взрыва опубликовано в Telegram-каналах.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что беспилотник был уничтожен системами ПВО.

«Сегодня ночью при попытке пролёта на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли. Предварительно пострадавших нет. На месте работают городские экстренные службы», - сообщил Собянин своим читателям в Telegram.

В соцсетях жители российской столицы активно делятся видеозаписями последствий атаки и своими впечатлениями.

«Капец страшно, я видела взрыв, вот дым, - рассказывает журналистам москвичка. - Ладно шум, у меня окна на Сити выходят, были открыты, меня окатило волной, то есть стало жарковато прям в квартире, я в шоке».

Другая свидетельница, жительница башни «Город столиц» в момент взрыва смотрела сериал в наушниках. «Просто вспышка, взрыв - бух! Я сначала не поняла, что происходит, подумала, что взорвали нашу башню. Выбежала в окно смотреть, оказалось, что взорвали «Экспоцентр», потому что там шел дым», - говорит девушка.

«У «Экспоцентра» сбоку стена разрушена. Уже почти все разъехались, пожарок штук 7 осталось, только криминалисты», - добавил мужчина, из окна которого виден «Экспоцентр».

Генерал Картаполов за спинами Шойгу и Путина, Санкт-Петербург, 2017 год. Фото: AFP PHOTO / Alexander Zemlianichenko

Экс-заместитель министра обороны РФ, депутат Госдумы Андрей Картаполов пытается успокоить обеспокоенных москвичей.