«Да, говорят, что Россия – агрессор. Но на что мне жить?» Бизнеследи из Эстонии, груз которой не пустили в Россию

- Я так устала от всего этого, что решила: пусть уже будет как будет. Случилось вот так - ну и слава богу. Я не уверена, что в дальнейшем вообще будет существовать сфера бизнеса, в которой я работаю. Возят ведь не только семена таким образом. И обувь возят, и многое другое. На самом деле я очень долго работала с Россией. Сначала была схожая ситуация с другой моей фирмой, ABC Logistics. Один в один. Сейчас это случилось с ABC Finance. В прошлый раз мы решили продолжить возить в Россию другой фирмой. Но опять все то же самое. Тоже нашли проблемы в семенах. В прошлый раз это были вообще семена для засева обычного зеленого газона. В России также утверждали, что была найдена та самая полевица. Но вообще-то когда семена фасуются в пакеты, они проходят сто-пятьсот фильтраций. И чисто механически невозможно, чтобы там полевица оказалась. Семена полевицы просто крупнее, чем семена травы.

- Не в этом дело. Мы не владельцы груза. Мы бы несли убытки, если бы мы сами продавали эти семена. Но я транспортник. Я произвожу транспортно-таможенное оформление и доставку. Все остальное меня не касается. У меня был разговор с сотрудницей таможни здесь. Она мне позвонила спросить, являемся ли мы питомником, потому что пришел такой запрос из России. При этом здесь власти знают, что мы не питомник. Я это подтвердила. Сотрудница таможни сказала, что с Россией теперь все очень сложно. Я согласилась. Сказала, что не знаю, что делать с грузами, которые вернулись. На что мне было сказано: «Но это же вы выбираете, работать ли вам со страной-агрессором». И я понимаю их позицию. Но я мать двоих детей. Я одна их воспитываю. И это мой заработок. Но здесь это не берется в расчет. И это для меня обиднее и неприятнее, чем какой-то запрет из РФ.