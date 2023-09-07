Пестрый путь Айво Петерсона: пограничник, тамада, массажист, обвиняемый в госизмене

В четверг, 7 сентября, Госпрокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении эстонских граждан Айво Петерсона и Дмитрия Роотси по статье «государственная измена». Также возбуждено дело против российского гражданина Андрея Андронова по статье «ненасильственные действия иностранного гражданина против Эстонской Республики».
Айво Петерсон, один из лидеров движения Koos, находится под стражей с 10 марта 2023 года, когда он вместе с Дмитрием Роотси и Алексеем Андроновым был задержан по подозрению в создании связи против Эстонской Республики.
Перепробовал множество профессий
Айво Петерсон родился в 1970 году в Отепя, при рождении он получил фамилию Крылов. Он имеет образование по специальности «агроном», в начале 1990-х годов был пограничником на Нарвской заставе. Покинув уже в первой половине 1990-х ряды пограничной службы по состоянию здоровья, Петерсон остался жить в Нарве. По свидетельствам самого Петерсона, он в течение нескольких лет зарабатывал на жизнь ведением свадеб и развлекательных мероприятий, работой в строительном секторе и в сфере торговли недвижимостью.
Несмотря на определенную политическую активность Петерсона, выражавшуюся, например, в периодическом баллотировании в горсобрание Нарвы, наибольшую известность в Эстонии Петерсон снискал в качестве массажиста и целителя, активно продвигавшего себя в таком амплуа с помощью различных медиаканалов.
Партийная принадлежность не была постоянной
На самые первые полосы эстонской прессы Петерсон попал в мае 2022 года, когда вместе с Олегом Ивановым создал прокремлевское политическое движение Koos. На предыдущих этапах своего участия в политической жизни Эстонии Петерсон являлся членом Центристской (2002-2008) и Социал-демократической партий (2008-2011). Он в разные годы принимал участие в выборах по спискам этих партий в городское собрание Нарвы, а в 2021 году по списку Центристской партии баллотировался в городское собрание Нарва-Йыэсуу.
В августа 2022 года эксцентричное поведение Петерсона, ворвавшегося на заседание горсобрания Нарвы и ставшего раздавать листовки, потребовало вмешательства охранника мэра города Катри Райк. Охранник взял Петерсона под руки и направил его к выходу из зала заседаний.
В 2023 году Петерсон баллотировался на выборах в Рийгикогу по общему избирательному списку Объединенной левой партии и Koos. В предвыборной агитации Петерсоном активно использовалась риторика, оправдывающая российскую военную агрессию против Украины. В итоге Айво Петерсон набрал 3968 голосов в Ида-Вируском избирательном округе, уступив в этом регионе по количеству голосов только лишь независимому кандидату Михаилу Стальнухину, за несколько месяцев до выборов исключенному из Центристской партии за оскорбительные высказывания в адрес членов эстонского правительства.
Предыборная агитация велась с оккупированных территорий
Участию Айво Петерсона в выборах предшествовал скандал с совершенной им поездкой на оккупированные российскими войсками украинские территории. Находясь на этих территориях, Петерсон снялся в нескольких пропагандистских видеороликах, также оправдывавших российское вторжение в Украину. Кроме того, Петерсон был замечен в эфире одной из передач российского телевизионного пропагандиста Владимира Соловьева, где, среди прочего, заявил, что Эстония нуждается в смене власти путем народного восстания.
Свой интерес к происходящему на востоке Украины Петерсон неоднократно пытался объяснить желанием уберечь Эстонию от вовлечения в «чужую войну». Он регулярно выступал с утверждениями, что в интересах выживания эстонского народа Эстония не должна участвовать в международной поддержке Украины. Петерсон неизменно опровергал утверждения о том, что в своей деятельности он выполняет распоряжения спецслужб иностранных государств, и настаивал, что действует в порядке частной инициативы и в интересах эстонского государства, якобы оказавшегося под угрозой исчезновения.
Оправдание войны не осталось безнаказанным
6 марта Айво Петерсон прибыл из России в Эстонию, после чего был задержан на границе, где он прошел долгий допрос со стороны пограничников. После допроса Айво Петерсону позволили въехать в страну. 10 марта состоялось задержание Петерсона. Срок его содержания под стражей неоднократно продлевался судом по ходатайству следствия.
Сразу после задержания Петерсона министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс категорически опроверг предположения о политическом характере преследования одного из лидеров Koos. Как сказал тогда Ляэнеметс, речь идет о преследовании не политической партии, а людей, которые работали против безопасности Эстонии, которые оправдывают войну против Украины.
Согласно обвинительному заключению, утвержденному в сентябре 2023 года Государственной прокуратурой, Айво Петерсон среди прочего участвовал в сознательной кампании влияния, направленной на создание в Эстонии политического объединения, поддерживающего нарративы и пропагандистские послания российской внешней политики и политики безопасности. Целью этого объединения было создание условий для того, чтобы Россия могла угрожать конституционному строю Эстонии, вмешиваться во внутреннюю политику страны и влиять на внешнюю политику.
В случае признания обвиняемых виновными в государственной измене суд может назначить им наказание в виде лишения свободы на срок от шести до двадцати лет или пожизненного заключения. Признание иностранца виновным в ненасильственных действиях против Эстонской Республики наказывается лишением свободы на срок от двух до пятнадцати лет.