Пестрый путь Айво Петерсона: пограничник, тамада, массажист, обвиняемый в госизмене

В августа 2022 года эксцентричное поведение Петерсона, ворвавшегося на заседание горсобрания Нарвы и ставшего раздавать листовки, потребовало вмешательства охранника мэра города Катри Райк. Охранник взял Петерсона под руки и направил его к выходу из зала заседаний.

В 2023 году Петерсон баллотировался на выборах в Рийгикогу по общему избирательному списку Объединенной левой партии и Koos. В предвыборной агитации Петерсоном активно использовалась риторика, оправдывающая российскую военную агрессию против Украины. В итоге Айво Петерсон набрал 3968 голосов в Ида-Вируском избирательном округе, уступив в этом регионе по количеству голосов только лишь независимому кандидату Михаилу Стальнухину, за несколько месяцев до выборов исключенному из Центристской партии за оскорбительные высказывания в адрес членов эстонского правительства.

Предыборная агитация велась с оккупированных территорий

Участию Айво Петерсона в выборах предшествовал скандал с совершенной им поездкой на оккупированные российскими войсками украинские территории. Находясь на этих территориях, Петерсон снялся в нескольких пропагандистских видеороликах, также оправдывавших российское вторжение в Украину. Кроме того, Петерсон был замечен в эфире одной из передач российского телевизионного пропагандиста Владимира Соловьева, где, среди прочего, заявил, что Эстония нуждается в смене власти путем народного восстания.