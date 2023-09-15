Лидер EKRE раскритиковал идею конфискации российских автомобилей в Эстонии

Председатель Консервативной народной партии Эстонии Мартин Хельме заявил, что идея конфискаций собственности у россиян «не соответствует верховенству закона».
«Я не вижу, чего она [конфискация] достигнет. Проблема не в том, что некоторые люди здесь ездят на старых "Жигулях" с российской регистрацией, проблема в том, что через восточную границу продолжается торговля, через неё проезжают и проходят люди», - цитирует ERR Мартина Хельме.
«Мы не можем быть такими же, как некоторые восточные страны, которые издают указы и отбирают у людей активы. Это не соответствует верховенству закона и нормальной западной практике ведения дел», - уверен лидер EKRE.
Политик уверен, что в случае начала конфискаций, аналогичные меры предпримет Россия.
«Похоже на то, что мы начнем заниматься этим только после того, как автомобили Stark Logistics пересекут границу с Эстонией», - не смог удержаться Хельме от выпада в адрес семьи премьер-министра.
В четверг 14 сентября министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил на пресс-конференции, что на его взгляд конфискация автомобилей с российскими номерами необходима.
«Моя позиция заключается в том, что санкции необходимо исполнять и автомобили должны быть конфискованы. У меня возникает вопрос, почему человек, живущий в Эстонии, должен владеть автомобилем с российскими номерами и ездить на нем здесь? Но когда это станет ясно, я пока не знаю. Работой над этим вопросом занимаются разные инстанции», - сказал Ляэнеметс.
О том, что конфискация - обсуждаемая мера, ранее говорил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.
Вместе с тем глава МВД Эстонии уточнил, что по вопросу конфискации пока нет согласованной позиции глав МИД стран ЕС, которые граничат с Россией.
«Теперь вопрос в том, что будет с теми машинами, которые уже находятся в стране - одна из возможностей - это конфискация машин. Но поскольку в других странах, за исключением Германии, это не очень часто применяется в таком виде, то и после вчерашних встреч с министрами иностранных дел выяснилось, что детального решения о том, как это реализовать, нет. Это то, что предстоит решить и проработать нашим властям», - сказал он.
В решении правительства Эстонии о запрете на въезд российских автомобилей в страну нет слова «конфискация».
В свою очередь власти Латвии прописали в своем решении о запрете на пропуск автомобилей РФ, что они могут быть конфискованы. Но это будет касаться только тех, кто не подчинится требованиям сотрудников на пограничных переходах. Машины с российскими номерами, которые уже находятся на территории Латвии, конфисковывать не будут.
«В Таллинне могут не сомневаться, что ответные меры будут крайне чувствительными», - заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на вопрос о возможных конфискациях имущества россиян.