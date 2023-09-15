Лидер EKRE раскритиковал идею конфискации российских автомобилей в Эстонии

Вместе с тем глава МВД Эстонии уточнил, что по вопросу конфискации пока нет согласованной позиции глав МИД стран ЕС, которые граничат с Россией.

«Теперь вопрос в том, что будет с теми машинами, которые уже находятся в стране - одна из возможностей - это конфискация машин. Но поскольку в других странах, за исключением Германии, это не очень часто применяется в таком виде, то и после вчерашних встреч с министрами иностранных дел выяснилось, что детального решения о том, как это реализовать, нет. Это то, что предстоит решить и проработать нашим властям», - сказал он.

В решении правительства Эстонии о запрете на въезд российских автомобилей в страну нет слова «конфискация».

В свою очередь власти Латвии прописали в своем решении о запрете на пропуск автомобилей РФ, что они могут быть конфискованы. Но это будет касаться только тех, кто не подчинится требованиям сотрудников на пограничных переходах. Машины с российскими номерами, которые уже находятся на территории Латвии, конфисковывать не будут.