Легендарный эстонский футболист высказался по поводу позиции Эстонии в решении УЕФА о допуске российских футболистов

Резко против высказались Финляндия, Латвия, Украина, Швеция. Эстонский футбольный союз, похоже, пытался усидеть на двух стульях, храня молчание аж с момента озвучивания решения УЕФА – то есть 26 сентября.

Дело в том, что УЕФА своим решением позволил выступать на международных соревнованиях юношеским футбольным сборным России, объясняя свое решение тем, что дети не должны расплачиваться за действия взрослых. Но многие государства сочли это неприемлемым. Эстония, которая в 2026 году примет финальный турнир чемпионата Европы среди юношей в возрастной группе до 17 лет, отмалчивалась почти неделю – несмотря на то, что Postimees отправил запрос в ЭФС 27 сентября.

Пока футбольные функционеры думали, высказывались другие. В том числе и представители крупных организаций-спонсоров наших футболистов.

Не промолчал и легендарный эстонский футболист рагнар Клаван. У себя в Instagram он разместил довольно жесткую публикацию:

«Хотя мир не всегда (сине-) черно-белый, иногда он все-таки именно такой. До тех пор, пока в Украине продолжаются убийства невинных людей, ни одна эстонская сборная, команда или спортсмен не должны принимать участие ни в одном соревновании, на которое допущены спортсмены из страны-агрессора. Здесь нет серых тонов, ни в словах, ни в делах», - написал Клаван.

🇪🇪🇺🇦 || Estonian legend Ragnar Klavan has had his say on whether Estonia should compete amongst russian athletes.



Full solidarity to Ukraine, always 👊 pic.twitter.com/LeFSQyYmk1 — 🇺🇦🇪🇪 Estonian Football Podcast 🇪🇪🇺🇦 (@EstonianFBP) October 4, 2023