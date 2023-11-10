Российский суд приговорил к семи годам колонии журналистку и соучредительницу фонда «Свободная Бурятия» Александру Гармажапову. Она помогает землякам защищать свои гражданские права и действовать против войны путинской России с Украиной. Срок активистка получила за публикации о незаконных удержаниях военнослужащих в российской армии.
«Фейковый суд приговорил меня за "фейки"»: российская правозащитница получила срок за помощь военнослужащим, не желающим воевать против Украины
Еще больше года назад Александра Гармажапова утверждала в интервью Rus.Postimees, что бурят кинули в мясорубку войны, потому что их не жалко, они не «ценный генофонд» России и на них легко свалить вину за преступления.
«Наш фонд выступает против войны. Против того, чтобы гибли люди с обеих сторон, - рассказывала Александра Гармажапова. - В 2015 году под видом донецких ополченцев Путин стал отправлять на Донбасс, помимо псковских десантников, бурятских танкистов. Псковские десантники могут выглядеть как донецкие шахтеры, а бурятские танкисты нет. С того момента и появился мем «боевые буряты Путина». Сначала их называли «донбасскими индейцами». Кремль снимал со своим движением «Сеть» видео «боевые буряты Путина обращаются к перепуганному народу Украины». С этого момента на нас повесили этот ярлык. И когда началось полномасштабное вторжение в Украину, первыми в пекло войны опять кинули бурят».
В июле 2022 года в YouTube-канале «Свободная Бурятия» она опубликовала видео о незаконном удержании военнослужащих, подавших заявления о расторжении контрактов. Тогда родственники 17 военных заявили тогда о том, что командование незаконно лишило их свободы за отказ от участия в боевых действиях и жалобы на командиров подразделений. Росийский Генштаб эту информацию не подтвердил.
На нет и суд есть
В январе 2023 года СУ СК по Республике Бурятия предъявило правозащитнице обвинение по п. «д» ч.2 ст.207.3 УК (распространение заведомо недостоверной информации об использовании вооруженных сил РФ по мотиву политической ненависти). Уголовное дело расследовалось и рассматривалось судом заочно, поскольку журналистка не живет в России. В феврале 2023 года стало известно, что ее объявили в федеральный розыск. Сегодня Советский районный суд г. Улан-Уде приговорил Александру Гармажапову к семи годам колонии по делу о военном «фейке».
По данным экспертов «Сетевых свобод», проведенные по инициативе следствия, а затем уже в ходе судебного заседания психолого-лингвистические исследования подтвердили, что в высказываниях Гармажаповой отсутствуют признаки возбуждения унижения достоинства граждан по признаку национальности или политической принадлежности.
«Фейковый суд вынес в отношении меня фейковое решение и "приговорил" за "фейки" к семи годам заключения, - прокомментировала свой срок Александра Гармажапова в Facebook. - Ребят, после того, как в 2012 году на избирательном участке 604 в Петербурге на моих глазах Путину сфальсифицировали результат, нарисовав 83%, я не считаю вашего фейкового президента представителем власти, а следовательно, все государственные институты при нем считаю фейковыми. Поэтому предлагаю использовать данный фейк (т.н. приговор) по назначению».
Впрочем, добавляет Гармажапова, иронично, что, несмотря на все старания, фейковому суду не удалось установить, какую национальность журналистка ненавидит.
«Именем Российской Федерации: этого не было». Как возбуждают и расследуют уголовные дела о «фейках» про армию
«В экспертизе черным по белому написано, что в моих словах «отсутствуют психологические и лингвистические признаки унижения достоинства человека либо группы лиц по признакам национальной и/или политической принадлежности. Что не помешало прокуратуре оставить квалифицирующий признак – мотив политической и национальной ненависти, чтобы судить меня заочно, - добавила она - Но баярлаа (спасибо – прим.ред.), что повышаете узнаваемость Фонда «Свободная Бурятия», а значит и антивоенного движения Бурятии. Буряты против войны!»
Число уголовных дел из-за антивоенных протестов растет
По данным «ОВД-Инфо», на данный момент фигурантами уголовных дел, возбужденных в России из-за протеста против войны с Украиной, стали более 750 человек.
Одним из самых показательных преследований за позицию стало дело художницы Саши Скочиленко. Весной прошлого года суд в Петербурге отправил Скочиленко в СИЗО за то, что она заменила ценники в супермаркете на листовки с протестом против начатой Россией войны в Украине.
Дело длится уже более полутора лет и, по словам российского политика Лва Шлосберга, который живет и работает в соседнем с Эстонией регионе РФ – Псковской области, стало примером «показательной жестокости властей по отношению к гуманному и беззащитному человеку».
На днях обвинение запросило для Скочиленко восемь лет колонии, невзирая на подтвердившийся основной диагноз Скочиленко — целиакию, а также риск развития рака кишечника и лимфомы. Помимо этого, у Скочиленко диагностированы несколько заболеваний, в том числе посттравматическое стрессовое расстройство и порок сердца.
«Согласно части третьей статьи 303 УК РФ, фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком или об особо тяжком преступлении, а равно фальсификация доказательств, повлекшая тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Согласно части второй статьи 305 УК РФ, вынесение судьей незаконного приговора суда к лишению свободы или повлекшее иные тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет. Когда-нибудь эти статьи заработают. Все доказательства будущего обвинения виновные собирают сейчас своими руками», - уверен Шлосберг.
Летом этого года в России к 7,5 годам тюрьмы приговорили соратницу Навального Лилию Чанышеву. По мнению российского суда, она виновна в попытке создать «экстремистское сообщество». Два года назад эта молодая женщина стала первой в стране, кого задержали по такому обвинению и больше не выпустили на свободу.