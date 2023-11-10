«Фейковый суд приговорил меня за "фейки"»: российская правозащитница получила срок за помощь военнослужащим, не желающим воевать против Украины

Еще больше года назад Александра Гармажапова утверждала в интервью Rus.Postimees, что бурят кинули в мясорубку войны, потому что их не жалко, они не «ценный генофонд» России и на них легко свалить вину за преступления.

Александра Гармажапова в гостях в Таллинне. Фото: личный архив

«Наш фонд выступает против войны. Против того, чтобы гибли люди с обеих сторон, - рассказывала Александра Гармажапова. - В 2015 году под видом донецких ополченцев Путин стал отправлять на Донбасс, помимо псковских десантников, бурятских танкистов. Псковские десантники могут выглядеть как донецкие шахтеры, а бурятские танкисты нет. С того момента и появился мем «боевые буряты Путина». Сначала их называли «донбасскими индейцами». Кремль снимал со своим движением «Сеть» видео «боевые буряты Путина обращаются к перепуганному народу Украины». С этого момента на нас повесили этот ярлык. И когда началось полномасштабное вторжение в Украину, первыми в пекло войны опять кинули бурят».

В июле 2022 года в YouTube-канале «Свободная Бурятия» она опубликовала видео о незаконном удержании военнослужащих, подавших заявления о расторжении контрактов. Тогда родственники 17 военных заявили тогда о том, что командование незаконно лишило их свободы за отказ от участия в боевых действиях и жалобы на командиров подразделений. Росийский Генштаб эту информацию не подтвердил.

На нет и суд есть