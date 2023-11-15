ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ И БЛОГ ⟩ Депутат на инфочасе Рийгикогу: Россия будет нам мстить за конфискацию активов ее граждан

На этот раз на вопросы депутатов будут отвечать министр регионального развития Мадис Каллас (Социал-демократическая партия), министр юстиции Калле Лаанет (Партия реформ) и министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200»), который также выполняет обязанности премьер-министра, находящегося за границе