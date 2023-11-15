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ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ И БЛОГ ⟩ Депутат на инфочасе Рийгикогу: Россия будет нам мстить за конфискацию активов ее граждан

rus.postimees.ee
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На этот раз на вопросы депутатов будут отвечать министр регионального развития Мадис Каллас (Социал-демократическая партия), министр юстиции Калле Лаанет (Партия реформ) и министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200»), который также выполняет обязанности премьер-министра, находящегося за границе

Министр иностранных дел, исполняющий обязанности премьер-министра, ответит на вопросы членов Рийгикогу об управлении Эстонским государством, конституционных, внешне- и оборонно-политических аспектах конфискации замороженных активов, налоге на автомобили, поддержке различных социальных групп, энергоснабжении и закрытии консульств.

Министр юстиции ответит на вопросы, касающиеся правоприменения и законотворчества. Министр регионального развития ответит на вопросы о школьной сети, работе местных самоуправлений и росте числа людей, живущих в бедности.

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