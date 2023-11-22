Мощность разрушенного газопровода между Эстонией и Финляндией будет увеличена

Газопровод Balticconnector будет перекачивать больше газа чем раньше после того, как его отремонтируют. Об этом 22 ноября сообщила компания оператор поврежденной трубы.
«Результаты расчетов мощности и моделирования работы системы передачи, проведенные совместно операторами газотранспортной системы, показывают, что техническая мощность точки соединения Balticconnector может быть увеличена», - сказано в среду в сообщении оператора газопровода компании Gasgrid.
Увеличить мощность трубы с нынешних 55-60 ГВтч в сутки до 70,5 ГВтч предполагается после восстановления и завершения работ по проверке и техническому обслуживанию.
«Учитывая плановые региональные ремонтные работы, запланированные на 2024 год, увеличенная мощность может быть предложена на рынок уже с октября 2024 года», - утверждают в Gasgrid.
После разрушения газопровода Balticconnector, ремонт которого затянется до весны, Литва усилила охрану своего газового терминала в Клайпеде и направила военное судно контролировать работу подводного электрического кабеля.
13 ноября стало известно, что Литва и Польша решили отказаться от морской смычки синхронизации электросетей, заменив ее сухопутной. После этого стало известно, что НАТО усиливает защиту подводной инфраструктуры.
Balticconnector был разрушен корабельным якорем в начале октября 2023 года. Финские следователи установили, что якорь принадлежит китайскому грузовому кораблю Newnew Polar Bear. МИД Эстонии и Финляндии ранее призвали Китай начать сотрудничать в расследовании разрушения газопровода, но о реакции Пекина публично не сообщалось.
Тем временем журналистам издания «Досье» удалось найти связь между владельцем судна Newnew Polar Bear, китайским бизнесменом Фань Юйсинем и Россией. Владелец корабля имеет крупный бизнес в РФ и обладает административным ресурсом, а морскими перевозками занялся только в 2023 году, выяснили расследователи.
«Досье» рассказало, что Россия может быть причастна к целой серии диверсий на подводной инфраструктуре, для проведения которых используются гражданские суда.