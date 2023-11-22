Мощность разрушенного газопровода между Эстонией и Финляндией будет увеличена

«Результаты расчетов мощности и моделирования работы системы передачи, проведенные совместно операторами газотранспортной системы, показывают, что техническая мощность точки соединения Balticconnector может быть увеличена», - сказано в среду в сообщении оператора газопровода компании Gasgrid.

Увеличить мощность трубы с нынешних 55-60 ГВтч в сутки до 70,5 ГВтч предполагается после восстановления и завершения работ по проверке и техническому обслуживанию.

«Учитывая плановые региональные ремонтные работы, запланированные на 2024 год, увеличенная мощность может быть предложена на рынок уже с октября 2024 года», - утверждают в Gasgrid.

13 ноября стало известно, что Литва и Польша решили отказаться от морской смычки синхронизации электросетей, заменив ее сухопутной. После этого стало известно, что НАТО усиливает защиту подводной инфраструктуры.

Balticconnector был разрушен корабельным якорем в начале октября 2023 года. Финские следователи установили, что якорь принадлежит китайскому грузовому кораблю Newnew Polar Bear. МИД Эстонии и Финляндии ранее призвали Китай начать сотрудничать в расследовании разрушения газопровода, но о реакции Пекина публично не сообщалось.

Тем временем журналистам издания «Досье» удалось найти связь между владельцем судна Newnew Polar Bear, китайским бизнесменом Фань Юйсинем и Россией. Владелец корабля имеет крупный бизнес в РФ и обладает административным ресурсом, а морскими перевозками занялся только в 2023 году, выяснили расследователи.