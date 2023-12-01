МИД напоминает жителям Эстонии о рисках мобилизации в российскую армию

Комментируя новости из России о возможном запрете для иностранцев в РФ критиковать Кремль и Путина, МИД Эстонии снова призвал жителей Эстонии воздержаться от поездок на восток, в том числе в связи с рисками, которые несет неотмененная мобилизация в российскую армию.
Rus.Postimees попросил МИД Эстонии прокомментировать новость о законопроекте МВД России, который вводит запрет для иностранцев на критику действий российских властей и ценностей, которые российская пропаганда называет «традиционными». В частности, мы спросили, что будет делать Эстония, если жителей республики, которые ездят в РФ, будут вынуждать заявлять о своей лояльности к тому, что делает Путин.
«Министерство иностранных дел не может комментировать слухи о возможных правилах, которые готовит Россия. Тем не менее мы обновили наше предупреждение о путешествиях по России, рекомендуя избегать поездок в Россию», - ответили нам в МИД.
«Эстонско-российские граждане с двойным гражданством рассматриваются Российской Федерацией как российские граждане, а возможности Эстонии по оказанию консульской помощи ограничены, в том числе по вопросам мобилизации», - предостерегают читателей Rus.Postimees в Министерстве иностранных дел.
Мобилизация в РФ, которая началась в сентябре 2022 года, не отменена до сих пор, что позволяет властям РФ удерживать на фронте всех, кто заключил контракты с армией до начала мобилизации.
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По данным, которые ранее нам предоставили в МВД, сейчас в Эстонии легально, то есть с действительным правом на проживание и видом на жительство, проживают 80 908 граждан РФ. Еще 62 612 человек являются обладателями так называемых «серых паспортов». В начале ноября МВД Эстонии предостерегало серопаспортников от получения гражданства России, в том числе рисками уголовной ответственности.
Год назад потенциальное число жителей Эстонии, которые подпадают под мобилизацию в российскую армию, МВД Эстонии оценивало в 37 000 человек. «Мы этого не простим», - заявляла той осенью премьер Кая Каллас, обещая уголовное наказание жителям Эстонии, если они отправятся воевать на стороне РФ.