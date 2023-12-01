МИД напоминает жителям Эстонии о рисках мобилизации в российскую армию

Rus.Postimees попросил МИД Эстонии прокомментировать новость о законопроекте МВД России, который вводит запрет для иностранцев на критику действий российских властей и ценностей, которые российская пропаганда называет «традиционными». В частности, мы спросили, что будет делать Эстония, если жителей республики, которые ездят в РФ, будут вынуждать заявлять о своей лояльности к тому, что делает Путин.

«Министерство иностранных дел не может комментировать слухи о возможных правилах, которые готовит Россия. Тем не менее мы обновили наше предупреждение о путешествиях по России, рекомендуя избегать поездок в Россию», - ответили нам в МИД.

«Эстонско-российские граждане с двойным гражданством рассматриваются Российской Федерацией как российские граждане, а возможности Эстонии по оказанию консульской помощи ограничены, в том числе по вопросам мобилизации», - предостерегают читателей Rus.Postimees в Министерстве иностранных дел.

Мобилизация в РФ, которая началась в сентябре 2022 года, не отменена до сих пор, что позволяет властям РФ удерживать на фронте всех, кто заключил контракты с армией до начала мобилизации.

В РФ разрастается флешмоб родственников мобилизованных



По данным, которые ранее нам предоставили в МВД, сейчас в Эстонии легально, то есть с действительным правом на проживание и видом на жительство, проживают 80 908 граждан РФ. Еще 62 612 человек являются обладателями так называемых «серых паспортов». В начале ноября МВД Эстонии предостерегало серопаспортников от получения гражданства России, в том числе рисками уголовной ответственности.