Китай начал сотрудничать с Финляндией в расследовании причин разрушения газопровода из Эстонии

Китай поддерживает постоянное взаимодействие со всеми сторонами, заинтересованными в установлении причин разрушения подводного газопровода между Эстонией и Финляндией. Об этом в понедельник, 4 декабря, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«В соответствии с международным правом китайская сторона поддерживает постоянное взаимодействие и продуктивное сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами, включая Финляндию», - сказал представитель внешнеполитического ведомства Пекина.

Иных подробностей взаимодействия китайский дипломат не озвучил.

Заявление прозвучало через три недели после того, как в ноябре Хельсинки и Таллинн призвали Пекин начать сотрудничать в расследовании разрушения газопровода Balticconnector.

«Мы вместе с Финляндией передали Китаю ноту о юридическом сотрудничестве. Мы надеемся, что Китай будет сотрудничать, и мы получим возможность провести дополнительные расследования», - заявлял тогда министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Еще месяц назад финские следователи заявили, что якорь, который повредил газопровод и несколько телекоммуникационных кабелей на дне Балтийского моря, оторвался от китайского корабля Newnew Polar Bear.

Китайский грузовой корабль Newnew Polar Bear. Фото: IMAGO/Heikki Saukkomaa

О том, что именно этот корабль потерял якорь на Балтике, задолго до заявления финской полиции сообщили журналисты, которые заметили потерю якоря на Newnew Polar Bear во время его захода в российский порт Архангельск.