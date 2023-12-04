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Китай начал сотрудничать с Финляндией в расследовании причин разрушения газопровода из Эстонии

rus.postimees.ee
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Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встречаются в Пекине через несколько дней после того, как стало известно о разрушении газопровода между Эстонией и Финляндией, октябрь 2023 года.
Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встречаются в Пекине через несколько дней после того, как стало известно о разрушении газопровода между Эстонией и Финляндией, октябрь 2023 года. Фото: SERGEI SAVOSTYANOV / AFP

Власти КНР утверждают, что «продуктивно» сотрудничают с расследователями, которые ранее сообщили о причастности китайского судна к повреждению газопровода Balticconector. Хельсинки и Таллинн еще месяц назад призывали Пекин к открытости.

Китай поддерживает постоянное взаимодействие со всеми сторонами, заинтересованными в установлении причин разрушения подводного газопровода между Эстонией и Финляндией. Об этом в понедельник, 4 декабря, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«В соответствии с международным правом китайская сторона поддерживает постоянное взаимодействие и продуктивное сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами, включая Финляндию», - сказал представитель внешнеполитического ведомства Пекина.

Иных подробностей взаимодействия китайский дипломат не озвучил.

Заявление прозвучало через три недели после того, как в ноябре Хельсинки и Таллинн призвали Пекин начать сотрудничать в расследовании разрушения газопровода Balticconnector.

«Мы вместе с Финляндией передали Китаю ноту о юридическом сотрудничестве. Мы надеемся, что Китай будет сотрудничать, и мы получим возможность провести дополнительные расследования», - заявлял тогда министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Еще месяц назад финские следователи заявили, что якорь, который повредил газопровод и несколько телекоммуникационных кабелей на дне Балтийского моря, оторвался от китайского корабля Newnew Polar Bear.

Китайский грузовой корабль Newnew Polar Bear.
Китайский грузовой корабль Newnew Polar Bear. Фото: IMAGO/Heikki Saukkomaa

О том, что именно этот корабль потерял якорь на Балтике, задолго до заявления финской полиции сообщили журналисты, которые заметили потерю якоря на Newnew Polar Bear во время его захода в российский порт Архангельск.

Владимир Путин объяснял проблемы с газопроводом, который может быть отремонтирован не раньше весны 2024 года, тем, что на Балтике тогда якобы было землетрясение. Эту версию не подтверждают профессионалы. А по данным следствия, якорь тащили по дну десятки, если не сотни километров.

В то же время журналистам издания «Досье» удалось найти связь между Россией и владельцем судна Newnew Polar Bear, китайским бизнесменом Фань Юйсинем. Владелец корабля имеет крупный бизнес в РФ и обладает административным ресурсом, а морскими перевозками занялся только в 2023 году, выяснили расследователи.

«Досье» рассказало, что Россия может быть причастна к целой серии диверсий на подводной инфраструктуре, для проведения которых используются гражданские суда.

После этого стало известно, что руководство НАТО усиливает контроль за подводной инфраструктурой стран альянса, а Литва с Польшей отказываются от проекта синхронизации электрических сетей через подводные кабели.

В конце ноября Эстония и Финляндия уведомили Китай, что хотят отправить своих представителей в КНР для изучения главного подозреваемого в нарушении подводной инфраструктуры Финского залива - судна NewNew Polar Bear. Rus.Postimees сообщал, что предположительно из Китая был получен первоначальный положительный ответ, но детали поездки следователей согласованы не были.

Тем временем оператор газопровода сообщил, что в ходе восстановительных работ мощность Balticconector будет увеличена.

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