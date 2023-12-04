Китай начал сотрудничать с Финляндией в расследовании причин разрушения газопровода из Эстонии

Власти КНР утверждают, что «продуктивно» сотрудничают с расследователями, которые ранее сообщили о причастности китайского судна к повреждению газопровода Balticconector. Хельсинки и Таллинн еще месяц назад призывали Пекин к открытости.
Китай поддерживает постоянное взаимодействие со всеми сторонами, заинтересованными в установлении причин разрушения подводного газопровода между Эстонией и Финляндией. Об этом в понедельник, 4 декабря, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«В соответствии с международным правом китайская сторона поддерживает постоянное взаимодействие и продуктивное сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами, включая Финляндию», - сказал представитель внешнеполитического ведомства Пекина.
Иных подробностей взаимодействия китайский дипломат не озвучил.
Заявление прозвучало через три недели после того, как в ноябре Хельсинки и Таллинн призвали Пекин начать сотрудничать в расследовании разрушения газопровода Balticconnector.
«Мы вместе с Финляндией передали Китаю ноту о юридическом сотрудничестве. Мы надеемся, что Китай будет сотрудничать, и мы получим возможность провести дополнительные расследования», - заявлял тогда министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
Еще месяц назад финские следователи заявили, что якорь, который повредил газопровод и несколько телекоммуникационных кабелей на дне Балтийского моря, оторвался от китайского корабля Newnew Polar Bear.
О том, что именно этот корабль потерял якорь на Балтике, задолго до заявления финской полиции сообщили журналисты, которые заметили потерю якоря на Newnew Polar Bear во время его захода в российский порт Архангельск.
Владимир Путин объяснял проблемы с газопроводом, который может быть отремонтирован не раньше весны 2024 года, тем, что на Балтике тогда якобы было землетрясение. Эту версию не подтверждают профессионалы. А по данным следствия, якорь тащили по дну десятки, если не сотни километров.
В то же время журналистам издания «Досье» удалось найти связь между Россией и владельцем судна Newnew Polar Bear, китайским бизнесменом Фань Юйсинем. Владелец корабля имеет крупный бизнес в РФ и обладает административным ресурсом, а морскими перевозками занялся только в 2023 году, выяснили расследователи.
«Досье» рассказало, что Россия может быть причастна к целой серии диверсий на подводной инфраструктуре, для проведения которых используются гражданские суда.
После этого стало известно, что руководство НАТО усиливает контроль за подводной инфраструктурой стран альянса, а Литва с Польшей отказываются от проекта синхронизации электрических сетей через подводные кабели.
В конце ноября Эстония и Финляндия уведомили Китай, что хотят отправить своих представителей в КНР для изучения главного подозреваемого в нарушении подводной инфраструктуры Финского залива - судна NewNew Polar Bear. Rus.Postimees сообщал, что предположительно из Китая был получен первоначальный положительный ответ, но детали поездки следователей согласованы не были.
Тем временем оператор газопровода сообщил, что в ходе восстановительных работ мощность Balticconector будет увеличена.