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Стоит ли в Эстонии запретить салют по московскому времени? Отвечают политики

Сергей Светлов
, репортер-редактор
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Салют. Иллюстративное фото.
Салют. Иллюстративное фото. Фото: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В одном из краев соседней Латвии планируется строго ограничить запуск фейерверков. Запускать салюты разрешат только в период с 24 часов 31 декабря до одного часа 1 января, то есть полностью запрещается запускать салюты по московскому времени. Некоторые жители Эстонии также до сих пор привыкли встречать Новый год по московскому времени. Надо ли у нас ввести аналогичный запрет на законодательном уровне?

Вопрос фейерверков уже несколько лет возникает в преддверии новогодних праздников. В прошлом году Таллинн и Тарту отменили главные городские салюты, заменив их на световое представление, а Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) и Таллиннский зоопарк призывали в целом отказаться от запуска фейерверков и петард.

Салютов и различной пиротехники действительно стало меньше. Однако полностью отказаться от фейерверков люди не смогли. Некоторые не смогли отказаться и от запускания фейерверков в 23:00 в новогоднюю ночь, то есть в Новый год по московскому времени.

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