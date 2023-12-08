Стоит ли в Эстонии запретить салют по московскому времени? Отвечают политики

В одном из краев соседней Латвии планируется строго ограничить запуск фейерверков. Запускать салюты разрешат только в период с 24 часов 31 декабря до одного часа 1 января, то есть полностью запрещается запускать салюты по московскому времени. Некоторые жители Эстонии также до сих пор привыкли встречать Новый год по московскому времени. Надо ли у нас ввести аналогичный запрет на законодательном уровне?