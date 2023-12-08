Атомные реакторы у границ Эстонии будут выводить из эксплуатации до конца века

Остановленные уже несколько лет назад атомные реакторы в Ленобласти РФ станут безопасными через 80 лет. На этом фоне политики Эстонии лоббируют создание собственной АЭС.
Первые два советских блока Ленинградской АЭС в городе Сосновый Бор, который находится в 70 километрах от Нарвы, планируют начать выводить из эксплуатации в 2025 году.
«В 2025 году мы должны получить лицензию на вывод блоков из эксплуатации, мы сейчас готовимся к этому делу. Демонтаж - процесс не мгновенный, если говорить о полном выводе, то речь идет о 80 годах примерно», - цитируют 8 декабря российские государственные СМИ директора филиала «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция» Владимира Перегуду.
Только дезактивация помещений энергоблоков, которые были остановлены еще в 2018 и 2020 годах, продлится до середины XXI века.
«Самое главное - это вывезти топливо, убрать радиоактивные отходы и дезактивировать все помещения. Когда этот процесс закончится? Он может длиться где-то 20-25 лет, после этого уже можно принять решения по использованию комплексов зданий», - уточнил Перегуда.
Эксперты по атомной энергетике летом 2023 года на фоне новостей о рисках, которые представляет захваченная Россией Запорожская АЭС, рассказывали Rus.Postimees о степени опасности для Эстонии таких же реакторов в Ленобласти.
На этом фоне в Эстонии продолжается дискуссия о перспективах создания собственной атомной электростанции.
В конце ноября Rus.Postimees рассказывал, что атомную энергетику в Эстонии поддерживают Партия реформ, «Ээсти 200» и EKRE. Против выступают социал-демократы. В выжидательной позиции находятся «Отечество» и Центристская партия. В настоящее время Эстония рассматривает возможность строительства небольшого ядерного реактора мощностью 350 МВт.
«Положительным моментом является то, что атомная энергия, безусловно, поможет нам достичь климатических целей к 2050 году, поскольку она является низкоуглеродным источником энергии. Атомная энергия также будет способствовать надежности энергоснабжения», - заявляла осенью координатор рабочей группы по атомной энергии Реэлики Руннель.
В то же время власти ЕС скептически смотрят на инициативы лоббистов собственной эстонской АЭС. По мнению еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, Эстонии не нужна собственная атомная электростанция, поскольку неравномерную выработку электричества ветряными электростанциями можно сбалансировать за счет АЭС в Финляндии и Швеции.
«Более взаимосвязанный рынок электроэнергии также обеспечивает то, что каждому государству-члену ЕС необязательно иметь собственную атомную электростанцию», – заявила Симсон в начале декабря.