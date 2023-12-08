Атомные реакторы у границ Эстонии будут выводить из эксплуатации до конца века

Первые два советских блока Ленинградской АЭС в городе Сосновый Бор, который находится в 70 километрах от Нарвы, планируют начать выводить из эксплуатации в 2025 году.

«В 2025 году мы должны получить лицензию на вывод блоков из эксплуатации, мы сейчас готовимся к этому делу. Демонтаж - процесс не мгновенный, если говорить о полном выводе, то речь идет о 80 годах примерно», - цитируют 8 декабря российские государственные СМИ директора филиала «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция» Владимира Перегуду.

Только дезактивация помещений энергоблоков, которые были остановлены еще в 2018 и 2020 годах, продлится до середины XXI века.

«Самое главное - это вывезти топливо, убрать радиоактивные отходы и дезактивировать все помещения. Когда этот процесс закончится? Он может длиться где-то 20-25 лет, после этого уже можно принять решения по использованию комплексов зданий», - уточнил Перегуда.

Схема удаленности ЛАЭС-2 в Сосновом Бору от крупных центров. Фото: официальный сайт строительства ЛАЭС-2

Эксперты по атомной энергетике летом 2023 года на фоне новостей о рисках, которые представляет захваченная Россией Запорожская АЭС, рассказывали Rus.Postimees о степени опасности для Эстонии таких же реакторов в Ленобласти.

На этом фоне в Эстонии продолжается дискуссия о перспективах создания собственной атомной электростанции.