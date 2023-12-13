Ecolines и Lux Express возобновляют рейсы между Петербургом и Хельсинки

«Первый рейс Lux Express из Санкт-Петербурга в Хельсинки отправится 13 декабря 2023 года в 23:30 (по местному времени), а из Хельсинки в Санкт-Петербург - 13 декабря 2023 года в 21:30 (по финскому местному)», - рассказала российской прессе гендиректор АО «Евролайнс» (российское представительство Lux Express Group - прим.ред.) Наталья Арефьева.

Сайт Lux Exppress вернул возможность покупки билетов на рейсы между Петербургом и Хельсинки.

В свою очередь перевозчик Ecolines решил возобновить рейсы на этом маршруте только с 14 декабря, когда станет понятно, как работает вновь открытый КПП Ваалимаа. Судя по сайту этой компании первый рейс отправится из Петербурга в Хельсинки 14 декабря в 06:45, а первый автобус из Хельсинки в Санкт-Петербург - 14 декабря в 14:30.

Первым о возобновлении с 14 декабря работы на маршруте еще 8 декабря сообщил российский перевозчик «Совавто».

12 декабря правительство Финляндии подтвердило открытие КПП Ваалимаа в ночь на 14 декабря.

«Правительство решило открыть два погранпункта на восточной границе: МАПП Ваалима и МАПП Ниирала. Другие пограничные пункты на востоке остаются закрытыми», - сообщил во вторник финский премьер Петтери Орпо.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Фото: Seppo Samuli/LEHTIKUVA/SIPA

Премьер-министр уточнил, что решение открыть только два КПП было принято правительством единогласно. Орпо подтвердил, что правительство может быстро принять новое решение о закрытии границ, если ситуация с притоком просителей убежища возобновится.

Ранее Rus.Postimees рассказывал с какими проблемами после закрытия финской восточной границы столкнулись в том числе эстонские грузоперевозчики и как вообще выглядит транзит в РФ грузов из ЕС через Эстонию и Финляндию.

Читайте репортаж Rus.Postimees с границы Финляндии, который был сделан накануне закрытия КПП «Вартиус».

О том, как сообщение между Хельсинки и Петербургом перенеслось в Таллинн, Rus.Postimees ранее рассказывал профессор Университета Хельсинки.