Финляндия открывает границу с Россией, но не всю

Правительство Финляндии 12 декабря приняло решение открыть на границе с Россией сразу два погранперехода, которые были ранее закрыты по причине борьбы с просителями убежища.

«Правительство решило открыть два погранпункта на восточной границе: МАПП Ваалима и МАПП Ниирала. Другие пограничные пункты на востоке остаются закрытыми», - во вторник 12 декабря цитирует Yle премьера Орпо.

Заявление прозвучало на специальном брифинге, где глава МВД Финляндии Мари Рантанен рассказала, что новое решение действует до 14 января 2024 года.

Остальные КПП останутся закрытыми. По словам Рантанен, правительство внимательно следит за событиями на восточной границе и при необходимости Ваалимаа и Ниирала могут быть быстро снова закрыты.

Премьер-министр уточнил, что решение было принято правительством единогласно. Он подтвердил, что правительство может быстро принять новое решение о закрытии границ, если ситуация с притоком просителей убежища возобновится.

Yle уточняет, что за последние недели пересечь восточную границу Финляндии не пытался ни один из просителей убежища.

Сколько просителей убежища в ЕС пришли в Эстонию после закрытия финских границ, читайте в нашем материале «Откуда в Эстонию едут нелегалы и почему давление мигрантов остановилось на Финляндии».

В свою очередь представитель Пограничной службы Микко Лехмус отметил, что Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex помогает финским пограничникам патрулировать границу.