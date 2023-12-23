Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет страны на 2024 год в размере 886,3 миллиарда долларов, пишет «Медуза» со ссылкой на сообщение Белого дома.
Джо Байден подписал оборонный бюджет США на 2024 год. Украине выделены миллионы долларов вместо миллиардов
Ранее проект бюджета на 2024 финансовый год, начавшийся 1 октября, одобрили обе палаты конгресса. Документ определяет финансирование деятельности министерств обороны, энергетики, Госдепартамента и разведывательного сообщества, а также программ национальной безопасности.
В частности, новый бюджет предполагает, что зарплата американских военных вырастет на 5,2%. Кроме того, в оборонном бюджете прописано, что некоторые китайские компании по производству аккумуляторов не смогут участвовать в закупках для США, как пишет Reuters.
По данным CNN, закон продлевает инициативу содействия безопасности Украины до конца 2026 года. Бюджет позволяет выделить в качестве помощи Украине 300 миллионов долларов до 30 сентября 2024 года, и столько же на следующий годовой период. Программа предусматривает, что деньги пойдут на производство оружия, которое отправят в Украину, а не на прямые поставки из запасов оружия в США.
В октябре 2023 года Джо Байден просил у Конгресса США согласовать выделение 106 миллиардов долларов на безопасность, из которых Украине планировалось передать 61,4 миллиарда, а еще 14,3 миллиарда - Израилю. Нижняя палата Конгресса, палата представителей, которую контролируют республиканцы, одобрила законопроект о выделении денег Израилю, но не Украине.