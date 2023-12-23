Джо Байден подписал оборонный бюджет США на 2024 год. Украине выделены миллионы долларов вместо миллиардов

Ранее проект бюджета на 2024 финансовый год, начавшийся 1 октября, одобрили обе палаты конгресса. Документ определяет финансирование деятельности министерств обороны, энергетики, Госдепартамента и разведывательного сообщества, а также программ национальной безопасности.

В частности, новый бюджет предполагает, что зарплата американских военных вырастет на 5,2%. Кроме того, в оборонном бюджете прописано, что некоторые китайские компании по производству аккумуляторов не смогут участвовать в закупках для США, как пишет Reuters.

По данным CNN, закон продлевает инициативу содействия безопасности Украины до конца 2026 года. Бюджет позволяет выделить в качестве помощи Украине 300 миллионов долларов до 30 сентября 2024 года, и столько же на следующий годовой период. Программа предусматривает, что деньги пойдут на производство оружия, которое отправят в Украину, а не на прямые поставки из запасов оружия в США.

В октябре 2023 года Джо Байден просил у Конгресса США согласовать выделение 106 миллиардов долларов на безопасность, из которых Украине планировалось передать 61,4 миллиарда, а еще 14,3 миллиарда - Израилю. Нижняя палата Конгресса, палата представителей, которую контролируют республиканцы, одобрила законопроект о выделении денег Израилю, но не Украине.