О неизвестных деталях биографии арестованного в Эстонии Вячеслава Морозова, о значении его работы для мировой науки и о версиях причин преследования Rus.Postimees рассказал его бывший коллега.
«ФСБ своей хватки не теряет. Морозов мог поддаться на шантаж». Интервью с коллегой арестованного ученого
Rus.Postimees поговорил с преподавателем Карлова Университета в Праге, который лично знает ученого Вячеслава Морозова, оказавшегося в тюрьме в Эстонии в рамках расследования уголовного дела о шпионаже. Социолог Дмитрий Дубровский, в том числе, рассказал о последствиях того, что уже произошло теперь уже с бывшим профессором Тартуского университета.
- Дмитрий, когда и как вы познакомились с Вячеславом Морозовым?
- Я сначала должен заметить, что я ничего не знаю про само дело Морозова.
- Разговор не о деталях дела, которые сейчас не знает никто из сторонних наблюдателей. Даже имя адвоката пока неизвестно.
- Насколько я понимаю, Морозов отказался от адвоката. А познакомились мы, когда я появился в 2004 году в Смольном институте свободных искусств и наук. Он был моим начальником.
- Том самом гуманитарном институте, который сейчас российские власти благополучно уничтожили как идею?
- Да. Именно так. Но двадцать лет назад этот институт был в своем расцвете. Вячеслав был руководителем программы международных отношений, политологии и прав человека. А меня туда пригласили преподавать права человека. И до своего отъезда в Тарту в 2010 году Морозов был моим начальником.
- Что его связывало с тех пор с Россией?
- С тех пор его с Россией связывал только паспорт. Но он приезжал, преподавал, коммуницировал, участвовал в конференциях, в научных программах. Все его работы были исключительно научными. Насколько я помню, сначала он получил временный контракт в Тартуском университете. Потом стал профессором, выиграв в очень тяжелой борьбе. Он тогда написал очень серьезную книгу по международным отношениям, которая сделала его одним из ведущих мировых специалистов в этом направлении в мире.
И он до сих пор является одним из ведущих специалистов в области постколониальной критики России. Все его публикации были очень критичными по отношению к имперской России, агрессивной политике РФ. Насколько мне известно, они никогда не занимался ни прямой, ни косвенной поддержкой российского внешнеполитического курса. Ни публично, ни в научных работах. Он не был, что называется, политическим оппонентом режима. Он оставался взвешенным и спокойным. Он был научным оппонентом. Он исследовал политические нарративы, деконструировал их, писал про это тексты.
Не случайно его сделали главой программы европейских исследований в Тарту.
- Это не та должность, которую дают за выслугу лет, как новая должность в комсомоле?
- Нет. Фактически - это позиция, которую очень тяжело получить и очень тяжело удержать. Нужен высокий уровень профессиональной активности. И он действительно был профессионалом. Это знают и в Европе, и в Америке в университетской среде. Он признанный специалист.
- Коллеги, которые не готовы говорить открыто, говорят, что Морозов входит в топ-5 экспертов в данной сфере. Можете подтвердить?
- Так и есть.
- Вы видите фактуру в тех новостях, которые есть сейчас по проблемам Морозова с правоохранительными органами Эстонии, которые уже можно анализировать?
- У меня есть несколько общих наблюдений, которые мне удивительны. Например, мне удивительно, что Тартуский Университет ужа разорвал с ним отношения. Сделано это после того, как Полиция безопасности предъявила подозрение в разведывательной деятельности против Эстонской Республики. Суд не состоялся. Обсуждения ни степени виновности, ни факта виновности еще не произошло. Но университет разорвал отношения немедленно.
- Как вы это себе объясняете?
- Видимо, университет в Тарту решил, что ему репутационно нельзя иметь среди преподавателей человека, подозреваемого в сотрудничестве с Российской Федерацией.
- Нужно ли этому удивляться в условиях войны, которую Россия ведет уже два года?
- Действительно, в этих условиях решение понятное. Но оно понятно с политической точки зрения. С точки зрения академической мне все равно не очень ясно, почему руководство университета разрывает отношения, очевидно, не имея, доказательств или другой информации, кроме той, которую имеем мы. Они, как и мы, знают, что их профессор был задержан полицией безопасности на основании подозрения. Правильно ли я понимаю, что университет в Тарту убежден, что профессор будет осужден? Это называется - бежать впереди лошади. Мне кажется, что университету будет стыдно, если эти подозрения не подтвердятся.
- Вы думаете, что это потом вспомнят? Такие процессы могут длиться годами.
- Тем не менее. Мне кажется, что университет, которому Морозов отдал 14 лет жизни, мог бы не в ту же секунду разорвать отношения.
Уже после интервью с Дмитрием Дубровским стало известно, что руководитель Института Йохана Шютте Тартуского университета Кристийна Тынниссон пояснила Postimees, что университет освободил Морозова от должности по его собственному желанию 11 января.
- И тут наверняка найдутся люди, которые скажут, что Дубровский тоже завербован спецслужбами РФ. Потому так и говорит. Можете на это ответить заранее?
- Меня вербовать смешно. Я - иностранный агент в Российской Федерации. Меня РФ навряд ли будет вербовать. На мне большими буквами написано слово «враг». Властям РФ симпатичны не те люди, которые стигматизированы настолько, как я. Им нужны более спрятанные. Спрятанные как раз как Морозов, в каком-то смысле. Он человек спокойный. Неполитический.
Как вы помните, в 2018 году в Эстонии была история вокруг военнослужащего по имени Денис Метсавас. Этот парень сделал хорошую карьеру в эстонской армии. Он русский. Он получил 15 лет за измену. Его завербовали после того, как он с какой-то девушкой переспал на дискотеке в России. Приезжал к родственникам матери. И дальше ему сказали: либо российская тюрьма за изнасилование, либо передача материалов. Сотрудничество под шантажом. Дальше его поймали и посадили дома.
И моя единственная догадка заключается в том, что если и можно подозревать Вячеслава Морозова в какой-то такой деятельности, то только под давлением каких-то очень серьезных обстоятельств.
- У него остаются родственники в России?
- Да. У него родители в России. Если его на какой-то провокации поймали, или сделали фальсификацию, то он мог… ФСБ своей хватки не теряет, судя по всему. Допускаю, что он мог поддаться на шантаж. Но это чистое предположение.
Комментарий Полиции безопасности
«Интерес разведки страны-агрессора к Эстонии по-прежнему остается высоким, - заявил генеральный директор Полиции безопасности Марго Паллосон. - Нынешнее дело является дополнением к более чем двадцати предыдущим и иллюстрирует стремление российских спецслужб проникнуть в различные сферы жизни Эстонии, в том числе в научный сектор».
«Поскольку прокуратура считает, что находящийся на свободе мужчина может скрыться от уголовного преследования или продолжить совершать преступления, прокуратура обратилась в суд с просьбой о его заключении под стражу. Харьюский уездный суд согласился с оценкой прокуратуры и заключил мужчину под стражу на срок до двух месяцев», - сказала государственный прокурор Трийну Олев.
КаПо задержала профессора Морозова еще 3 января 2024 года. Следствием руководит Государственная прокуратура.
- Ученых и экспертов из России в университетах ЕС осело множество, в том числе после 24 февраля 2022 года…
- Такого масштаба как Морозов - мало. И вообще-то российскому гражданину сделать такую карьеру, какую сделал Морозов, почти невозможно. Второй такой только Эткинд. Не знаю, кого тут еще можно вспомнить. И Морозов был признан не как «специалист по России», а просто как «специалист». А это многого стоит. Это нужно понимать. Быть в топ-5 мировых специалистов не просто по региону, а в целом в международных отношениях, это дорогого стоит. Этого добиться очень трудно.
- Какие последствия очевидны для других россиян в научной среде Европы?
- Последствия уже примерно понятны. Я почитал комментарии на Postimees, которые смог перевести. Там сформулировано внятно, чем это грозит. Эта ситуация грозит ростом откровенного недоверия и обвинениями в нелояльности людям с российским происхождением, и особенно с российским паспортом. И это будет сильно подрывать перспективы российской эмиграции и доверие к ней. Особенно в тех странах, которые максимально жестко реагируют на российскую агрессию. Как они это делают, например, в вопросе виз для россиян.
Это большой удар по всем нам. Мы все и так живем, прямо скажем, как эмигранты немцы времен нацистского рейха. А тут еще и довольно очевидные обвинения. Если они будут еще и подтверждены, то удар будет еще более серьезным по репутации тех, кто, казалось бы, не должен быть под ударом. Я знаю Славу двадцать лет. Он никогда не был поклонником путинского режима.
- Лично вы опасаетесь за свою судьбу? Вы живете и работаете в Чехии.
- Нет. У меня и уровень не такой, и терять мне особо нечего. Я скорее за коллег очень переживаю. И так российские исследователи оказались под серьезным подозрением в некоторых странах, хотя и не везде. А тут подоспело доказательство, что называется. Боюсь, что найдутся люди, чтобы использовать эту историю против добросовестных и честных преподавателей и студентов с российскими паспортами.
Ирония происходящего еще и в том, что Морозов до карьеры в науке работал в обществе «Мемориал» (удостоено Нобелевской премии мира в 2022 году, ликвидировано российскими властями в том же году - прим.ред.). В конце 90-х он работал в петербургском «Мемориале». Он потом ушел целиком в науку. До этого он был таким научным активистом. Тем, кто анализировал и изучал преступления советского режима. Того режима, от которого пострадала и Эстония.