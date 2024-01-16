«ФСБ своей хватки не теряет. Морозов мог поддаться на шантаж». Интервью с коллегой арестованного ученого

Rus.Postimees поговорил с преподавателем Карлова Университета в Праге, который лично знает ученого Вячеслава Морозова, оказавшегося в тюрьме в Эстонии в рамках расследования уголовного дела о шпионаже. Социолог Дмитрий Дубровский, в том числе, рассказал о последствиях того, что уже произошло теперь уже с бывшим профессором Тартуского университета.

Вячеслав Морозов читает лекцию «Постколониальная Россия: культурный изоляционизм и политическое бесплодие», музей «Гараж», Москва, Россия, 2016 год. Фото: скриншот YouTube / GARAGEMCA

- Дмитрий, когда и как вы познакомились с Вячеславом Морозовым?

- Я сначала должен заметить, что я ничего не знаю про само дело Морозова.

- Разговор не о деталях дела, которые сейчас не знает никто из сторонних наблюдателей. Даже имя адвоката пока неизвестно.

- Насколько я понимаю, Морозов отказался от адвоката. А познакомились мы, когда я появился в 2004 году в Смольном институте свободных искусств и наук. Он был моим начальником.

- Том самом гуманитарном институте, который сейчас российские власти благополучно уничтожили как идею?

- Да. Именно так. Но двадцать лет назад этот институт был в своем расцвете. Вячеслав был руководителем программы международных отношений, политологии и прав человека. А меня туда пригласили преподавать права человека. И до своего отъезда в Тарту в 2010 году Морозов был моим начальником.

- Что его связывало с тех пор с Россией?