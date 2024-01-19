Юри Ратас не будет баллотироваться на выборах в Европарламент от Центристской партии

«Я уже говорил, что не вижу возможности баллотироваться в том же списке с общими ценностями, что и Яна Тоом. Я думаю, что эти ценности различаются в очень фундаментальных вопросах. Но здесь возможностей немного – баллотироваться или независимым кандидатом, или от другой партии. Я также сказал, что в течение этого месяца я приму это решение», – сказал Ратас.