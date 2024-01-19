Юри Ратас не будет баллотироваться на выборах в Европарламент от Центристской партии

Партии стараются включать в списки кандидатов на выборах в Европарламент известных людей, которые могли бы принести как можно больше голосов. Юри Ратас заявил, что не будет баллотироваться в одном списке с Яной Тоом, то есть от Центристской партии, добавив, что примет решение в течение месяца, пишет Rus.ERR.
«Я уже говорил, что не вижу возможности баллотироваться в том же списке с общими ценностями, что и Яна Тоом. Я думаю, что эти ценности различаются в очень фундаментальных вопросах. Но здесь возможностей немного – баллотироваться или независимым кандидатом, или от другой партии. Я также сказал, что в течение этого месяца я приму это решение», – сказал Ратас.