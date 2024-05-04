В Нарве вспыхнул пожар на металлургическом предприятии

На это отреагировали с большими спасательными силами: к моменту прибытия первой спасательной команды все люди покинули здание. Одного мужчину, у которого было затруднено дыхание, доставили в больницу.

В здании загорелись титановые обломки, которые могли вызвать взрыв, если их потушить водой. Основной целью работ по тушению было защитa здания и ограничeние распространение огня.

Горение титановыx обломков было локализовано в 20:51, для ограничения горения использованы специальные минеральные огнезащитные покрытия, периметр металлолома засыпан песком.

По словам руководителя спасательной операции, горение может продолжаться еще несколько дней, на месте находятся спасательные отряды Нарвы, которые следят за ситуацией. Возгорaние происходит внутри здания и опасности для окружающей территории нет. Причину пожара выяснят в ходе расследования.

На происшествие отреагировали спасательные отряды из Нарвы, Нарва-Йыэсуу, Силламяэ, Йыхви и Кохтла-Ярве.