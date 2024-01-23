Известный цветочный бизнес признан банкротом

В ноябре банкротный управляющий Кюллике Митт сообщила Äripäev, что банкротство компании осложняется быстрой порчей товаров и бюрократией.

По ее словам, уже тогда компания Jardin покинула все арендованные помещения, и как минимум в одном случае арендодатель применил залоговое право, то есть, все содержимое магазина осталось в распоряжении арендодателя для покрытия долгов.

Руководитель и глава компании Jardin Кайса Моора также призналась, что выбраться из долгов Jardin так и не удалось, а у нее самой «не осталось ни желания, ни сил» продолжать низкорентабельный бизнес.

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