Финский клиент привел эстонского металлопромышленника на край пропасти

Предприятие м из Пярнумаа, занимающееся машиностроением и металлообработкой, несколько лет назад не смогло договориться с финским клиентом о компенсации резкого роста цен на материалы, в результате чего эстонская компания расторгла договор. Выполнение договора, заключенного во времена значительно более низких цен, привело бы Helmetal к быстрому банкротству. После долгих споров в третейском суде Финской промышленной палаты Helmetal теперь должна заплатить бывшему клиенту значительную компенсацию за расторжение договора.