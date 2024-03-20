Чрезвычайно высокий рост цен и жесткость финского клиента навлекли на эстонского производителя требование на сумму более миллиона евро, что привело к санации предприятия, пишет dv.ee.
Финский клиент привел эстонского металлопромышленника на край пропасти
Предприятие м из Пярнумаа, занимающееся машиностроением и металлообработкой, несколько лет назад не смогло договориться с финским клиентом о компенсации резкого роста цен на материалы, в результате чего эстонская компания расторгла договор. Выполнение договора, заключенного во времена значительно более низких цен, привело бы Helmetal к быстрому банкротству. После долгих споров в третейском суде Финской промышленной палаты Helmetal теперь должна заплатить бывшему клиенту значительную компенсацию за расторжение договора.
Очевидно, если бы не эта тяжба, санировать Helmetall не пришлось бы, считает глава и собственник предприятия Виталий Кангур.
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