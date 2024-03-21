«Хочу, чтобы коммунисты снова взяли власть»: откровения россиян, которые в Эстонии помогли Путину на выборах

- Знаете на что подобные «факты» похожи? На утверждение о том, что Путин ест детей. Примерно такое же отношение к реальности это имеет. Хотя развязанная Путиным война натурально убила сотни детей и десятки тысяч сделала сиротами…

- У меня есть свои источники, которые работают в СБУ.

- Все еще работают?

- И будут работать и дальше. Сидят так, что никто их не подковырнет! Так вот, Донбасс стали утюжить именно после тех поставок.

- Вы знаете, что до 24 февраля 2022 года количество гражданских жертв на Востоке Украины ежегодно исчислялось десятками, а потом уже и единицами? А после 24 февраля счет пошел на тысячи убитых мирных жителей. Вы готовы это оправдать?

- Никакая идея этого не оправдает. И я не оправдываю! Просто уже было некуда деться. Вынужденная мера.

- Вы любите историю, а не знаете, что у каждого диктатора кровавая каша всегда начинается с «вынужденных мер».

- А кто Гитлера вскормил?! Гитлера вскормили англосаксы. Нация насильников воров и убийц, как написал Марк Твен.

- Так можно сказать вообще, о ком угодно, если найдется свой Марк Твен и честно напишет очевидное. Вопрос не в нациях же, а в природе человека как таковой. Она раскрывается всегда, условия только создайте. Вы же в курсе, что делали те же советские солдаты с гражданскими в «освобожденной» Европе?

- Баб насиловали? Всякое было… Но сейчас уже не такие армии. А вообще, я верю только в то, что было раньше. Счастливо вам!

Большинство пришедших в посольство РФ принять участие в голосовании 17 марта категорически отказывались общаться с журналистами. Явка на этих выборах упала в пять раз. Вместо 13 000 человек в 2018 году сейчас проголосовали всего 2,5 тысячи россиян, которые живут в Эстонии.