Фото ⟩ У автовокзала в Таллинне столкнулись три автомобиля

По сведениям полиции, в результате аварии никто не пострадал.

Как сообщил представитель Департамента полиции и погранохраны, сообщение об инциденте поступило сегодня в 14:53.

На улице Ластекоду неподалеку от автовокзала в Таллинне столкнулись автомобили BMW, Kia и Toyota Auris.

Сообщается, что участники ДТП уже обратились к своим страховым компаниям.

Полицейские установили, что все водители были трезвы.