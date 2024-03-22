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Фото ⟩ У автовокзала в Таллинне столкнулись три автомобиля

Postimees
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Днем в пятницу на улице Ластекоду в Таллинне произошло ДТП, в ходе которого столкнулись три автомобиля.

По сведениям полиции, в результате аварии никто не пострадал.

Как сообщил представитель Департамента полиции и погранохраны, сообщение об инциденте поступило сегодня в 14:53.

На улице Ластекоду неподалеку от автовокзала в Таллинне столкнулись автомобили BMW, Kia и Toyota Auris.

Сообщается, что участники ДТП уже обратились к своим страховым компаниям.

Полицейские установили, что все водители были трезвы.

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