Эспенберг, проголосовавший за недоверие мэру Кылварту: я думаю, что мы переборщили с переговорами

Во вторник, во время голосования против мэра Таллинна, на табло внезапно появился сорок первый голос, засчитанный за несколько секунд до завершения отведенного времени на голосование. Для судьбы Михаила Кылварта этот голос уже не имел значения, однако для Урмаса Эспенберга, который и был тем последним проголосовавшим, это было роковое решение. Эспенберг рассказал Postimees о причинах своего поступка.