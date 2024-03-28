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Эспенберг, проголосовавший за недоверие мэру Кылварту: я думаю, что мы переборщили с переговорами

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Член Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Урмас Эспенберг (справа), который в Таллиннском горсобрании был единственным из фракции EKRE, кто поддержал вотум недоверия мэру Михаилу Кылварту.
Член Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Урмас Эспенберг (справа), который в Таллиннском горсобрании был единственным из фракции EKRE, кто поддержал вотум недоверия мэру Михаилу Кылварту. Фото: Mihkel Maripuu

Во вторник, во время голосования против мэра Таллинна, на табло внезапно появился сорок первый голос, засчитанный за несколько секунд до завершения отведенного времени на голосование. Для судьбы Михаила Кылварта этот голос уже не имел значения, однако для Урмаса Эспенберга, который и был тем последним проголосовавшим, это было роковое решение. Эспенберг рассказал Postimees о причинах своего поступка.

Урмас Эспенберг был единственным депутатом Таллиннского горсобрания от Эстонской консервативной народной партии (EKRE), кто проголосовал за недоверие мэру Михаилу Кылварту (Центристская партия). Фракция партии EKRE исключила Эспенберга из-за нарушения дисциплины, его заменит Хелле-Мооника Хельме.

- Председатель фракции EKRE Март Каллас заявил Postimees, что ваше решение проголосовать за недоверие было для остальных членов партии неожиданным, и поскольку вы нарушили соглашение, вас исключили из партии. Как вы это прокомментируете?

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