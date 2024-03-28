Во вторник, во время голосования против мэра Таллинна, на табло внезапно появился сорок первый голос, засчитанный за несколько секунд до завершения отведенного времени на голосование. Для судьбы Михаила Кылварта этот голос уже не имел значения, однако для Урмаса Эспенберга, который и был тем последним проголосовавшим, это было роковое решение. Эспенберг рассказал Postimees о причинах своего поступка.
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Эспенберг, проголосовавший за недоверие мэру Кылварту: я думаю, что мы переборщили с переговорами
Урмас Эспенберг был единственным депутатом Таллиннского горсобрания от Эстонской консервативной народной партии (EKRE), кто проголосовал за недоверие мэру Михаилу Кылварту (Центристская партия). Фракция партии EKRE исключила Эспенберга из-за нарушения дисциплины, его заменит Хелле-Мооника Хельме.