Министры иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании и Исландии встречаются в столице шведского острова Готланд - Висбю. Об этом 9 апреля сообщил сайт Министерства иностранных дел Финляндии.

Министры в формате Северо-Балтийской восьмерки (NB8) обсудят текущие вопросы внешней политики и политики безопасности, незаконное вторжение России в Украину, поддержку Украины и актуальные вопросы НАТО, сказано в сообщении.

«Страны Северной Европы и Балтии - наши ближайшие партнеры. Очень важно, чтобы мы регулярно обсуждали актуальные вопросы внешней политики и политики безопасности», - комментирует важность встречи глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

Ulkoministeri @elinavaltonen osallistuu 9.–10. huhtikuuta Visbyssä, Ruotsissa, Pohjoismaiden ja Baltian maiden keskinäisen yhteistyön NB8-ulkoministerikokoukseen.



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Tiedote⬇️https://t.co/cziSgfR86l — MFA Finland 🇫🇮 (@Ulkoministerio) April 9, 2024

В 2024 году на встрече глав МИД NB8 председательствует Швеция. В настоящее время именно эта страна, новый член НАТО, является координатором сотрудничества NB8.

Ранее глава МИД Финляндии заявила, что союзники, включая США, не должны полностью отказываться от идеи отправки войск в Украину, если ситуация там ухудшится.

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Накануне стало известно, что вопросы угроз, которые исходят с территории России, в Финляндии обсуждал глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс. Он посетил закрытую финско-российскую границу.

В начале апреля правительство Финляндии продлило закрытие границы с Россией. «Считаю хорошим решение держать границу с Россией закрытой», - прокомментировал ситуцию новый президент страны Александр Стубб.