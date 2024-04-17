СПРОСИ У МЭРА ⟩ Евгений Осиновский ответит в прямом эфире на вопросы читателей Rus.Postimees

В воскресение, 14 апреля, Евгений Осиновский стал новым мэром столицы. Как выяснилось из опроса Rus.Postimees , многие жители столицы не знают о деятельности и идеях нового градоначальника, и не определились со своими ожиданиями к новой власти. Самое время исправить это!

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