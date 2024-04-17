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Вице-канцлер Министерства климата: складирование мусора стало слишком дешевым

Аймур-Яан Кескель
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Вице-канцлер Министерства климата Иво Яанисоо.
Вице-канцлер Министерства климата Иво Яанисоо. Фото: Madis Veltman

Вице-канцлер Министерства климата Иво Яанисоо заявил на ежегодной конференции Эстонского союза производителей продуктов питания, что реформа управления отходами сделает переработку отсортированного мусора дешевле, чем складирование смешанных бытовых отходов на мусороперерабатывающем заводе. Сейчас ситуация обратная.

Яанисоо отметил, что в настоящее время отправлять мусор на переработку обходится дороже, чем сжигать отходы или выбрасывать их на свалку. Цель реформы - изменить ситуацию так, чтобы наиболее выгодным было перерабатывать мусор, а затем сжигать его для производства энергии.

«Складирование мусора стало слишком дешевым», - сказал Яанисоо.

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