Галерея и блог ⟩ Эстонию накрыл мощный снегопад: дорожные условия по-прежнему сложные

Во вторник утром дорожные условия по всей Эстонии зимние, во многих местах снег и мокрый снег. В Западной и Северной Эстонии температура дорожного покрытия минусовая, дороги заснеженные и скользкие.

Согласно прогнозу, во вторник днем будет идти мокрый снег, снег, возможны сильные порывы ветра. Температура воздуха и дорожного покрытия станет плюсовой. К вечеру осадки поредеют.

Департамент транспорта просит участников дорожного движения быть осторожными. Перед поездкой следует ознакомиться с погодными условиями. Выбирайте скорость, соответствующую дорожным условиям, и соблюдайте дистанцию больше, чем обычно.

Погодные условия в ближайшие дни не подходят для летней резины. Если вы уже поменяли резину, необходимо выбрать другой вид транспорта.