В субботу, 20 апреля завершился срок подачи документов на выдвижение кандидатом на выборах в Европарламент - в Республиканскую избирательную комиссию поступили заявки от девяти партий и шести индивидуальных кандидатов.

Центристская партия, Партия реформ, «Отечество», Консервативная народная партия Эстонии (EKRE), «Ээсти 200», Партия правых, Социал-демократическая партия и «Зеленые Эстонии» выдвинули полный список из девяти кандидатов. Партия Koos выдвинула одного кандидата.

Порядковые номера партийных списков на выборах в Европарламент:

1. Koos

2. Консервативная народная партия Эстонии (EKRE)

3. «Зеленые Эстонии»

4. «Ээсти 200»

5. Социал-демократическая партия

6. «Отечество»

7. Партия реформ

8. Центристская партия

9. Партия правых

Айво Петерсон является единственным кандидатом от партии Koos. Он находится под стражей в качестве обвиняемого в государственной измене. Сейчас дело пророссийского политика рассматривается судом первой инстанции. Петерсон получил на выборах в Рийгикогу в 2023 году 3968 голосов.

Помимо партий, заявление представили шесть индивидуальных кандидатов: Всеволод Юргенсон, Майк Каламус, Андрес Инн, Арвед Лиллак, Танель Тальве и Калле Грюнталь.

Неделя выборов в Европарламент в Эстонии проходит с 3 по 9 июня.