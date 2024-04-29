Сегодня Республиканская избирательная комиссия регистрирует выдвинутых кандидатов на выборах в Европарламент и распределяет регистрационные номера между кандидатами путем жеребьевки.
В субботу, 20 апреля завершился срок подачи документов на выдвижение кандидатом на выборах в Европарламент - в Республиканскую избирательную комиссию поступили заявки от девяти партий и шести индивидуальных кандидатов.
Центристская партия, Партия реформ, «Отечество», Консервативная народная партия Эстонии (EKRE), «Ээсти 200», Партия правых, Социал-демократическая партия и «Зеленые Эстонии» выдвинули полный список из девяти кандидатов. Партия Koos выдвинула одного кандидата.
Порядковые номера партийных списков на выборах в Европарламент:
1. Koos
2. Консервативная народная партия Эстонии (EKRE)
3. «Зеленые Эстонии»
4. «Ээсти 200»
5. Социал-демократическая партия
6. «Отечество»
7. Партия реформ
8. Центристская партия
9. Партия правых
Айво Петерсон является единственным кандидатом от партии Koos. Он находится под стражей в качестве обвиняемого в государственной измене. Сейчас дело пророссийского политика рассматривается судом первой инстанции. Петерсон получил на выборах в Рийгикогу в 2023 году 3968 голосов.
Помимо партий, заявление представили шесть индивидуальных кандидатов: Всеволод Юргенсон, Майк Каламус, Андрес Инн, Арвед Лиллак, Танель Тальве и Калле Грюнталь.
Неделя выборов в Европарламент в Эстонии проходит с 3 по 9 июня.