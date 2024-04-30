Об этом заявили в МВД Эстонии. Ранее о возможном юридическом воздействии на уехавших военнообязанных граждан Украины заговорили в Литве и Польше. При этом власти Украины утверждают, что принудительного возвращения военнообязанных из ЕС пока не будет.
МВД Эстонии в настоящее время не имеет плана выдачи Киеву военнообязанных граждан Украины. Об этом рассказала советник отдела политики гражданства и миграции МВД Аннели Викс.
«У Министерства внутренних дел нет плана принудительной репатриации законно проживающих в Эстонии граждан Украины, бежавших из-за войны, в том числе граждан Украины, принадлежащих к целевой группе возможной украинской мобилизации», - цитирует во вторник 30 апреля ERR слова Викс.
Ранее в апреле власти Украины для мужчин от 18 до 60 лет ввели запрет на переоформление национальных документов в своих посольствах. В случае невозможности продления паспортов украинские беженцы могут лишиться возможности свободного перемещения по ЕС, но на территории Эстонии их пребывание останется легальным, уточнила Аннели Викс.
«Однако отсутствие действующего проездного документа не ограничивает возможности подачи заявления на получение или продления вида на жительство (в том числе на основании временной защиты). Действующий порядок также допускает идентификацию или подтверждение личности на основании других доказательств. Однако иностранец не может обратиться за визой при отсутствии действительного проездного документа», - пояснила представитель МВД Эстонии.
По данным ERR, сейчас в Эстонии находятся 6500 украинцев, которые подпадают под мобилизацию в ВСУ. Однако в конце 2023 года Rus.Postimees в Департаменте полиции и погранохраны сообщали, что потенциальных украинских солдат в Эстонии больше.
«По нашим данным, в период с 10 марта 2022 года по 24 декабря 2023 года статус временной защиты получили 50 337 граждан Украины. Из них совершеннолетних мужчин - 10 112», - сообщили Rus.Postimees в PPA в декабре.
После изменений мобилизационных правил в Украине министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил о возможности ограничения украинских беженцев в правах.
«Никто, конечно, не будет их собирать и отвозить в Украину - этого не произойдет. Но (можно ввести ограничения) в социальных выплатах, разрешениях на работу, документах - это варианты, какие я слышу и от польской стороны. Так что давайте подождем и посмотрим, какой вариант они предложат, может быть, он подойдет и для Литвы», - сказал Кащюнас на минувшей неделе.
О готовности помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста ранее заявили в Польше.
«Я думаю, что многих поляков возмущает, когда они видят молодых украинцев в гостиницах и кафе и слышат при этом, как много мы делаем для того, чтобы помочь Украине», - в частности заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
Однако, как именно Польша будет помогать вернуть мужчин призывного возраста в Украину, министр не уточнил, заявив лишь, что «возможна любая помощь».
О мобилизации уехавших из Украины военнообязанных громко заговорили в конце 2023 года, когда мировые СМИ растиражировали цитату из интервью министра обороны Украины Рустема Умерова, где он якобы заявил, что Украина будет добиваться возвращения украинцев в возрасте от 25 до 60 лет из ФРГ и других стран.
«Мы хотим справедливости для всех, потому что речь идет о нашей собственной стране. Мы направляем им приглашение. Мы все еще обсуждаем, что произойдет, если они не придут добровольно. Это не наказание - отстаивать свою страну и служить ей. Это честь», - цитировала Умерова газета The Times.
МВД Эстонии уже тогда заявляло Rus.Postimees, что не планирует высылать украинцев, которым грозит служба в армии.
«Мы обсуждали этот вопрос с послом Украины, и Украина нас (Министерство внутренних дел - прим. ред.) об этом не просила. У Украины нет законных оснований просить нас о выдаче указанных граждан, как и у нас нет оснований их выдавать», - рассказал нам тогда начальник Департамента пограничной и миграционной политики Министерства внутренних дел Янек Мяги.
Сейчас вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина утверждает, что в настоящее время принудительное возвращение украинцев из ЕС не планируется.
«Украина приняла закон о мобилизации и мы должны понимать, в каком объеме мы можем заменять ребят на фронте. Речь идет о потенциале мобилизации - учете и информации. И это первоочередная цель нашего решения», - сегодня цитирует Стефанишину DW.
«Ограничений и принудительного возвращения граждан Украины любого пола или возраста в воюющую страну не будет. Но в вопросах войны нет приятных решений. И давайте не забывать, что война продолжается, и мы должны ее выиграть», - заметила при этом вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Стефанишина рассказала, что в ближайшее время начнутся консультации с партнерами в ЕС о дальнейшем статусе украинских беженцев. Вице-премьер рассказала, что в мае Украину посетит еврокомиссар по внутренним делам и миграции Ильва Юханссон для обсуждения с украинскими властями вопроса дальнейшего юридического статуса украинцев за рубежом, ведь действующий механизм временной защиты в ЕС действует до марта 2025 года.
О том, как изменились правила взаимодействия украинского государства с военнообязанными украинцами, читайте наш материал «Закон о мобилизации в Украине: что изменится для украинцев, живущих в Европе, и будут ли их призывать в ВСУ».