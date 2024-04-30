Читайте также Эстония В Эстонии находятся по меньшей мере 10 000 потенциальных украинских солдат

После изменений мобилизационных правил в Украине министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил о возможности ограничения украинских беженцев в правах.

«Никто, конечно, не будет их собирать и отвозить в Украину - этого не произойдет. Но (можно ввести ограничения) в социальных выплатах, разрешениях на работу, документах - это варианты, какие я слышу и от польской стороны. Так что давайте подождем и посмотрим, какой вариант они предложат, может быть, он подойдет и для Литвы», - сказал Кащюнас на минувшей неделе.

Читайте также Украина Власти Украины запретили находящимся за рубежом военнообязанным украинцам получать паспорта за пределами страны

О готовности помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста ранее заявили в Польше.

«Я думаю, что многих поляков возмущает, когда они видят молодых украинцев в гостиницах и кафе и слышат при этом, как много мы делаем для того, чтобы помочь Украине», - в частности заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Однако, как именно Польша будет помогать вернуть мужчин призывного возраста в Украину, министр не уточнил, заявив лишь, что «возможна любая помощь».

О мобилизации уехавших из Украины военнообязанных громко заговорили в конце 2023 года, когда мировые СМИ растиражировали цитату из интервью министра обороны Украины Рустема Умерова, где он якобы заявил, что Украина будет добиваться возвращения украинцев в возрасте от 25 до 60 лет из ФРГ и других стран.