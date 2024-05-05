НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Атака оппозиции на Кристину Каллас, провал вотума недоверия Осиновскому, приостановка полетов между Хельсинки и Тарту

Утверждение в должности старейшин Кристийне и Нымме

Таллиннская городская управа 30 апреля утвердила в должности старейшин районов Кристийне и Нымме. Со 2 мая к работе на посту старейшины столичного района Кристийне приступила Рената Лукк. В должности старейшины района Нымме продолжил работать Кармо Кури. Оба кандидата были одобрены районными управами.

Старейшина Нымме Кармо Кури. Фото: Mihkel Maripuu

Районные старейшины избираются на срок до завершения полномочий нынешней городской управы.

Решение о закрытии Таллиннской спортивной школы

Тоже на вторничном заседании Таллиннская горуправа решила предложить горсобранию прекратить деятельность Таллиннской спортивной школы, учреждения, находящегося в ведении Департамента культуры и спорта и спорта, не позднее 30 июня этого года.

Текущие задачи спортивной школы и ее обязанности по работе с молодыми спортсменами перейдут Департаменту культуры и спорта.

По словам отвечающего за спорт вице-мэра Каарела Оя, это решение обусловлено недостатками в деятельности спортивной школы и в то же время направлено на то, чтобы уменьшить раздробленность подобной деятельности в городе между различными департаментами и ведомствами.

Вступление в должность нового министра регионального развития

В понедельник, 29 апреля, Пирет Хартман принесла присягу перед Рийгикогу и приступила к работе министра регионального развития в 53-м составе правительства.

Хартман является членом Социал-демократической партии. В предыдущем составе правительства она занимала пост министра культуры. До этого она работала вице-канцлером Министерства культуры.

Президент Алар Карис назначил Пирет Хартман на пост министра регионального развития. Фото: Tairo Lutter