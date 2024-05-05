Главными событиями уходящей недели в Эстонии стали инициирование вотума недоверия министру образования и науки, провал вотума недоверия мэру Таллинна, а также решение финской авиакомпании Finnair приостановить полеты между Тарту и Хельсинки из-за помех сигналам GPS.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Атака оппозиции на Кристину Каллас, провал вотума недоверия Осиновскому, приостановка полетов между Хельсинки и Тарту
Атака EKRE и центристов на министра образования
Во вторник парламентские фракции EKRE и Центристской партии инициировали вотум недоверия министру образования и науки Кристине Каллас, которую обвиняют в неспособности разрешить накопившиеся в системе образования кризисы.
По словам председателя фракции EKRE Мартина Хельме, очевидно, что чем дольше Кристина Каллас занимает свою должность, тем страшнее кризис, в который погружается система образования Эстонии. «У нее нет ни долгосрочного, ни краткосрочного плана. Она не может решить ни одной проблемы, а только создает новые», - заявил Хельме.
Председатель фракции Центристской партии Лаури Лаатс обратил внимание, что министр, среди прочего, не смогла обеспечить, чтобы в течение трех месяцев повышение зарплаты отразилось на банковских счетах учителей. Кроме того, по его словам, министр не может справиться с организацией преемственности работников образования.
Провал вотума недоверия мэру Таллинна
На заседании во вторник, 30 апреля, Таллиннское горсобрание обсуждало вотум недоверия мэру Евгению Осиновскому.
На протяжении двух часов оппозиции задавала Осиновскому вопросы, после чего состоялось голосование. В зале присутствовал 41 депутат, отсутствовали - 38. За отставку мэра проголосовали 39 человек, один был против и один воздержался. Таким образом, вотум недоверия провалился.
Неделю назад 39 депутатов Таллиннского горсобрания подали заявление о вотуме недоверия мэру Евгению Осиновскому, указав в качестве причины нарушение принципа тайного голосования на выборах мэра, что позволило оказать воздействие и давление на депутатов.
Утверждение в должности старейшин Кристийне и Нымме
Таллиннская городская управа 30 апреля утвердила в должности старейшин районов Кристийне и Нымме. Со 2 мая к работе на посту старейшины столичного района Кристийне приступила Рената Лукк. В должности старейшины района Нымме продолжил работать Кармо Кури. Оба кандидата были одобрены районными управами.
Районные старейшины избираются на срок до завершения полномочий нынешней городской управы.
Решение о закрытии Таллиннской спортивной школы
Тоже на вторничном заседании Таллиннская горуправа решила предложить горсобранию прекратить деятельность Таллиннской спортивной школы, учреждения, находящегося в ведении Департамента культуры и спорта и спорта, не позднее 30 июня этого года.
Текущие задачи спортивной школы и ее обязанности по работе с молодыми спортсменами перейдут Департаменту культуры и спорта.
По словам отвечающего за спорт вице-мэра Каарела Оя, это решение обусловлено недостатками в деятельности спортивной школы и в то же время направлено на то, чтобы уменьшить раздробленность подобной деятельности в городе между различными департаментами и ведомствами.
Вступление в должность нового министра регионального развития
В понедельник, 29 апреля, Пирет Хартман принесла присягу перед Рийгикогу и приступила к работе министра регионального развития в 53-м составе правительства.
Хартман является членом Социал-демократической партии. В предыдущем составе правительства она занимала пост министра культуры. До этого она работала вице-канцлером Министерства культуры.
В Социал-демократической партии Хартман ранее руководила избирательной кампанией и была исполнительным руководителем. Хартман перешла на свою нынешнюю должность с поста главы стратегического отдела Министерства финансов. Пирет Хартман имеет степени магистра как в области цифровых изменений в бизнесе, так и в области экономики и предпринимательства.
До Пирет Хартман министром регионального развития был Мадис Каллас, срок полномочий которого завершился 16 апреля. Каллас подал в отставку с поста министра по собственному желанию.
Решение Finnair приостанавить полеты в Тарту
После того, как в конце прошлой недели два рейса финской авиакомпании Finnair, вылетевшие из Хельсинки, не смогли приземлиться в аэропорту Тарту из-за проблем с GPS, руководство Finnair 29 апреля приняло решение приостановить полеты в Тарту на месяц.
Ранее канцлер Министерства климата Кейт Каземетс заявил в соцсетях, что глушение сигналов GPS - это часть гибридных атак России на нашу инфраструктуру и часть войны: «Риски безопасности и улучшение защиты инфраструктуры - это то, с чем в последнее время нам приходится ежедневно сталкиваться в Министерстве климата».
Мэр Тарту Урмас Клаас также признал, что проблема куда шире, чем нарушение сообщения на линии Тарту-Хельсинки: «Мы имеем дело с одной из форм гибридной войны. Конечно, цель врага - максимально разрушить нашу жизнь, и это суровая реальность».