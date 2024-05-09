В студии Postimees Тоомас Алаталу: сохранит ли Европа единство, что может этому помешать?

- Corriere della Sera на этой неделе сообщила, что в декларации, которая будет принята на саммите НАТО в июле, планируют прописать, что альянс продолжит укреплять свои восточные границы, чтобы в случае возникновения необходимости на их защиту «от стран Балтии до Болгарии» могли оперативно встать до 300 000 человек. Тем не менее, как часто говорят, натовских военных не существует, существуют военные армий стран, входящих в НАТО. Можно ли быть уверенным, что Европа едина настолько, чтобы правительства западноевропейских стран заботились о защите границ восточноевропейских?

- Часто говорится, что в том случае, если на выборах президента США победит Дональд Трамп, это, с одной стороны, поставит Европу в сложное положение с учетом того, что Трамп говорит, например, про НАТО. С другой, возможно, победа Трампа может сплотить Европу так же, как сплотила ее российская агрессия против Украины, то есть европейские страны поймут, что Европа может рассчитывать только на себя, и даже Франция и Германия забудут о своих недомолвках, и станут настоящими союзниками. Может ли гипотетическая победа Трампа сказаться на Европе, на европейском единстве позитивным образом?

- Может ли деятельность России по подогреву популистских настроений в Европе поставить европейское единство под настоящую угрозу? Или же Венгрия и Словакия - это, скорее, предел возможностей России, а с большими и средними странами Европы ей не преуспеть? Венгрия много раз была препятствием при оказании Европой помощи Украине или введении санкций против России. Как Европа будет справляться с тем, чтобы ей не ставили такие палки в колеса? Откажется ли в один момент Евросоюз от принципа консенсуса?

Смотрите в прямом эфире!