В Эстонской исламской общине нарастает раскол. Недавно в Postimees вышло интервью члена совета общины Ниязи Гаджиева, где он говорит, что в течение десяти лет верховный муфтий Ильдар Муххамедшин «делал неправильные вещи», в частности, «нарушал финансовую дисциплину», и поэтому его сняли с должности. Rus.Postimees выслушал позицию Ильдара Муххамедшина.