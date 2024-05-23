Чт, 23.05.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Интервью Эстонский имам Ильдар Муххамедшин: мусульмане продолжают считать муфтием меня (1)

Наталия Гребнева
, журналист
Copy
Ильдар Муххамедшин.
Ильдар Муххамедшин. Фото: Наталия Гребнева

В Эстонской исламской общине нарастает раскол. Недавно в Postimees вышло интервью члена совета общины Ниязи Гаджиева, где он говорит, что в течение десяти лет верховный муфтий Ильдар Муххамедшин «делал неправильные вещи», в частности, «нарушал финансовую дисциплину», и поэтому его сняли с должности. Rus.Postimees выслушал позицию Ильдара Муххамедшина.

Ильдар Муххамедшин утверждает, что далеко не вся община придерживается точки зрения Гаджиева, а решения, принятые под его руководством, Муххамедшин уже оспаривает.

- Правильно ли я понимаю, что, прочитав интервью Ниязи Гаджиева, вы увидели в нем противоречия каким-то фактам и событиям? Каким?

Комментарии (1)
Copy

Ключевые слова

Наверх