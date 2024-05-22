На свалке вспыхнул пожар

Первыми на место происшествия прибыли спасатели Йыхви, которые обнаружили возгорание на самом высоком холме свалки. Из-за сильного ветра пожар быстро усилился и охватил большие территории. На место происшествия мобилизованы значительные силы как из Ида-, так и из Ляэне-Вирумаа, включая профессиональные и добровольческие команды.