Спасательный департамент сообщил, что в среду в 19:21 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на свалке Уйкала в деревне Кукрузе волости Тойла.
На свалке вспыхнул пожар
Первыми на место происшествия прибыли спасатели Йыхви, которые обнаружили возгорание на самом высоком холме свалки. Из-за сильного ветра пожар быстро усилился и охватил большие территории. На место происшествия мобилизованы значительные силы как из Ида-, так и из Ляэне-Вирумаа, включая профессиональные и добровольческие команды.
В 21:15 руководитель спасательных работ сообщил, что уровень инцидента поднят до самого высокого. Пожар на свалке угрожает соседнему зданию, которое частично уже загорелось. Огонь может распространиться и на лес.