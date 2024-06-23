Главными событиями уходящей недели стали судебные разбирательства по поводу мошенничества с субсидиями, приговор за антигосударственную деятельность в Эстонии российскому ученому и длинные очереди в Нарве на границе с Россией.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Тюрьма за фиктивные договоры и антигосударственную деятельность, новые чемпионы и очереди на границе
Фиктивные договоры = тюремный срок
Эстонские бизнесмены приговорены к тюремному сроку за ложные счета и фиктивные договоры на полмиллиона евро.
Холдинговая компания, владеющая учреждениями по специальному уходу, в том числе в Канепи (уезд Пылвамаа) и в волости Отепя (уезд Валгамаа), несколько лет назад получила 6,44 миллиона евро из Европейского фонда регионального развития на строительство восьми новых домов для клиентов специализированного учреждения в Войсику (уезд Йыгевамаа) к 2018 году.
В конце года Лыунаская окружная прокуратура предъявила представителям компании обвинение в мошенничестве с субсидиями. Министерство финансов, распределяющее средства фонда, решило приостановить дальнейшие выплаты LEH из-за подозрений.
Оба фигуранта, владелец Южно-Эстонского центра услуг по специальному уходу (LEH) Вамбола Сипельгас и бизнесмен Аке Андрессоо, утверждают, что не совершали никаких нарушений. Однако в начале этой недели государственный суд не принял их жалобу к рассмотрению, поэтому Сипельгасу придется отбыть условный срок за мошенничество с субсидиями, а Андрессоо предстоит отправиться в тюрьму.
Приговор за антигосударственную деятельность
Во вторник, 18 июня, Харьюский уездный суд признал экс-профессора ТУ Вячеслава Морозова виновным в действиях в интересах и по поручению иностранной разведывательной службы против Эстонской Республики в соответствии с ч. 1 статьи 234(2) Пенитенциарного кодекса и приговорил его к 6 годам и 3 месяцам лишения свободы.
Согласно обвинительному заключению, Морозов собирал информацию о внутренней политике, политике обороны и безопасности Эстонии, а также о связанных с ней людях и инфраструктуре. Он передавал информацию о политической ситуации Эстонской Республики, союзнических отношениях, интеграции и социальной интеграции.
По словам государственного прокурора Трийну Олев, Морозов действовал в интересах разведки и служб безопасности Российской Федерации и делал это в течение длительного времени. Морозов являлся профессором Тартуского университета на протяжении 14 лет. Он впервые получил вид на жительство в Эстонии в 2010 году.
Авария с животными на шоссе Таллинн-Нарва
17 июня, в 15:36 в центр тревоги сообщили, что на шоссе Таллинн-Нарва в деревне Ильмасталу (волость Куусалу) на газоне лежит перевернутый автомобиль.
Водителю удалось самому выбраться из машины, однако в момент ДТП в машине находились и восемь собак. Пятерых из них спасателям удалось благополучно вызволить из салона, а одну пришлось вырезать из клетки. Но еще две собаки испугались и убежали.
К сожалению, потерявшихся собак найти так и не удалось.
В Эстонии - новые чемпионы Европы
На этой неделе на проходившем в Базеле чемпионате Европы по фехтованию 43-летняя эстонская шпажистка Ирина Эмбрих в личном зачете завоевала золото.
В финале Ирина Эмбрих одержала победу над француженкой Орианой Майо-Бретон со счетом 15:12. Для Эмбрих это первое золото в личном зачете на титульных соревнованиях. Это 14-я в ее карьере медаль титульных соревнований. Как сообщил Эстонский олимпийский комитет, в Эстонии нет другого спортсмена, у которого было бы столько медалей титульных соревнований.
Кроме того, чемпионкой Европы стала пловчиха Энели Ефимова. На чемпионате Европы, проходившем в Белграде, она одержала победу на дистанции 100 м брассом среди женщин со временем 1:06.41.
Таким образом, в Чемпионате Европы в копилке Эстонии уже три золотых медали – ранее золото завоевал десятиборец Йоханнес Эрм.
Очередь на границе
Длинная очередь у погранпункта в Нарве наблюдалась как минимум в четверг и в пятницу.
Предположительно, она была вызвана тем, что Россия уже в четверг медленно проводила пограничный контроль. С целью обеспечения безопасности и здоровья людей Департамент полиции и погранохраны решил в четверг вечером досрочно закрыть для пешеходов возможность пересечения границы по направлению из Эстонии в Россию.
По состоянию на вечер пятницы ситуация нормализовалась. Власти Нарвы оказали помощь ожидающим перехода через мост людям.