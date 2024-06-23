НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Тюрьма за фиктивные договоры и антигосударственную деятельность, новые чемпионы и очереди на границе

По словам государственного прокурора Трийну Олев, Морозов действовал в интересах разведки и служб безопасности Российской Федерации и делал это в течение длительного времени. Морозов являлся профессором Тартуского университета на протяжении 14 лет. Он впервые получил вид на жительство в Эстонии в 2010 году.

Авария с животными на шоссе Таллинн-Нарва

17 июня, в 15:36 в центр тревоги сообщили, что на шоссе Таллинн-Нарва в деревне Ильмасталу (волость Куусалу) на газоне лежит перевернутый автомобиль.

Собака. Снимок иллюстративный. Фото: Marianne Loorents

Водителю удалось самому выбраться из машины, однако в момент ДТП в машине находились и восемь собак. Пятерых из них спасателям удалось благополучно вызволить из салона, а одну пришлось вырезать из клетки. Но еще две собаки испугались и убежали.

К сожалению, потерявшихся собак найти так и не удалось.

В Эстонии - новые чемпионы Европы

На этой неделе на проходившем в Базеле чемпионате Европы по фехтованию 43-летняя эстонская шпажистка Ирина Эмбрих в личном зачете завоевала золото.

Ирина Эмбрих. Фото: Tairo Lutter

В финале Ирина Эмбрих одержала победу над француженкой Орианой Майо-Бретон со счетом 15:12. Для Эмбрих это первое золото в личном зачете на титульных соревнованиях. Это 14-я в ее карьере медаль титульных соревнований. Как сообщил Эстонский олимпийский комитет, в Эстонии нет другого спортсмена, у которого было бы столько медалей титульных соревнований.

Кроме того, чемпионкой Европы стала пловчиха Энели Ефимова. На чемпионате Европы, проходившем в Белграде, она одержала победу на дистанции 100 м брассом среди женщин со временем 1:06.41.

Энели Ефимова. Фото: Tairo Lutter

Таким образом, в Чемпионате Европы в копилке Эстонии уже три золотых медали – ранее золото завоевал десятиборец Йоханнес Эрм.

Очередь на границе

Длинная очередь у погранпункта в Нарве наблюдалась как минимум в четверг и в пятницу.

Предположительно, она была вызвана тем, что Россия уже в четверг медленно проводила пограничный контроль. С целью обеспечения безопасности и здоровья людей Департамент полиции и погранохраны решил в четверг вечером досрочно закрыть для пешеходов возможность пересечения границы по направлению из Эстонии в Россию.

Очередь к КПП Нарва утром 21 июня 2024 года. Фото: Ilja Smirnov

По состоянию на вечер пятницы ситуация нормализовалась. Власти Нарвы оказали помощь ожидающим перехода через мост людям.