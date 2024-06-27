«Перебросить в сторону эстонских войск наших бойцов»: Рамзан Кадыров ответил послу Эстонии в Киеве на слова об отправке военных НАТО в Украину

«Мы надеемся на общую позицию НАТО или Европейского союза, и наши лидеры, я имею в виду особенно Министерство обороны, они это обсуждают, и недавно они сказали, что для нас нет ничего невозможного. И мы готовили украинских инструкторов сейчас, на нашей земле», - добавила Аннели Кольк.

В том же интервью посол заявила, что не может поставить Эстонию на первое место в списке тех, кто рискует стать следующей жертвой военной агрессии России, т.к. в настоящее время нет «непосредственной угрозы со стороны России».

В прошлый раз Кадыров говорил об Эстонии в мае 2024 года в контексте реакции РФ на принятый Рийгикогу закон о механизме конфискации российских активов для компенсации ущерба, причиненного Россией Украине.

Тогда герой и академик призывал нанести ракетный удар по Эстонии.

Читайте также За рубежом Кадыров призвал ударить по Эстонии ракетами «Кинжал»

Кадыров активизировал свои посты в соцсетях после публикации документального фильма-расследования журналистов издания «Проект» о преступлениях главы Чечни, его подчиненных и их кураторов в российских спецслужбах.

Российские официальные лица третий раз за последние сутки комментируют новости, связанные с Эстонией и ее официальными лицами.

26 июня глава МИД России Лавров назвал «печальным» грядущее утверждение Каи Каллас в должности главы дипломатии ЕС. Утром в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на планы Эстонии создать линию обороны на границе.

Читайте также Эстония Россия ответила на планы Эстонии создать линию обороны на границе

В начале лета 2024 года Мария Захарова приняла участие в конференции в Санкт-Петербурге, где звучали призывы провести суд над политиками Эстонии и подготовиться к защите русских и других «нормальных» людей в странах Балтии.

В МИД Эстонии комментировать эти призывы не стали.

«Мы знаем, что Россия продолжает активно распространять дезинформацию и пропаганду. В то же время очевидно, что зона охвата этой пропаганды становится все более узкой из-за глобальной осведомленности о военных преступлениях, совершенных Россией, - ответили тогда Rus.Postimees в Министерстве иностранных дел Эстонии. - Министерство иностранных дел не обращает особого внимания на подобные события, и наше внимание сосредоточено на поддержке Украины в войне России против Украины».