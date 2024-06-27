Судя по всему, до главы Чечни спустя неделю после появления новости от посла Эстонии в Украине дошел ее смысл. Рамзан Кадыров попытался пошутить в ответ.
«Перебросить в сторону эстонских войск наших бойцов»: Рамзан Кадыров ответил послу Эстонии в Киеве на слова об отправке военных НАТО в Украину
Ставленник Путина в Чечне, военный преступник и фигурант санкционных списков Рамзан Кадыров снова заговорил об Эстонии. В четверг, 27 июня, в своем Telegram-канале он ответил послу Эстонии в Украине Аннели Кольк, которая ранее сообщила, что отправка эстонских военных в Украину все еще обсуждаема и не является красной линией, которая сдерживает эстонское правительство.
Заявление Кольк сделала больше недели назад в интервью украинским журналистам.
Кадыров опубликовал скриншот заголовка новости прошлой недели, пояснив, что дал распоряжение своим подчиненным перебросить чеченских бойцов «в сторону эстонских войск».
«После прочтения этой новости я в срочном порядке связался с командиром спецназа "АХМАТ", заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудиновым, чтобы он молниеносно принял упреждающие меры. Я поручил боевому генералу перебросить в сторону эстонских войск двух наших раненых бойцов, причем передислоцироваться они должны прямо на больничных койках», - попытался пошутить Кадыров.
«Ничего более им не выдавать, оружие пусть добывают трофейное, так как мы знаем, что в этой страшной эстонской армии есть целая пара резиновых лодок и шесть автоматов. Остальных бойцов российской армии тревожить не будем», - продолжил демонстрировать свои юмористические таланты этот Герой России и почетный академик Российской Академии Естественных Наук.
В интервью «РБК-Украина» посол Аннели Кольк уточняла, что правительство Эстонии рассчитывает на солидарное решение союзников по вопросу отправки в Украину военных специалистов для работы с бойцами ВСУ.
«Мы надеемся на общую позицию НАТО или Европейского союза, и наши лидеры, я имею в виду особенно Министерство обороны, они это обсуждают, и недавно они сказали, что для нас нет ничего невозможного. И мы готовили украинских инструкторов сейчас, на нашей земле», - добавила Аннели Кольк.
В том же интервью посол заявила, что не может поставить Эстонию на первое место в списке тех, кто рискует стать следующей жертвой военной агрессии России, т.к. в настоящее время нет «непосредственной угрозы со стороны России».
В прошлый раз Кадыров говорил об Эстонии в мае 2024 года в контексте реакции РФ на принятый Рийгикогу закон о механизме конфискации российских активов для компенсации ущерба, причиненного Россией Украине.
Тогда герой и академик призывал нанести ракетный удар по Эстонии.
Кадыров активизировал свои посты в соцсетях после публикации документального фильма-расследования журналистов издания «Проект» о преступлениях главы Чечни, его подчиненных и их кураторов в российских спецслужбах.
Российские официальные лица третий раз за последние сутки комментируют новости, связанные с Эстонией и ее официальными лицами.
26 июня глава МИД России Лавров назвал «печальным» грядущее утверждение Каи Каллас в должности главы дипломатии ЕС. Утром в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на планы Эстонии создать линию обороны на границе.
В начале лета 2024 года Мария Захарова приняла участие в конференции в Санкт-Петербурге, где звучали призывы провести суд над политиками Эстонии и подготовиться к защите русских и других «нормальных» людей в странах Балтии.
В МИД Эстонии комментировать эти призывы не стали.
«Мы знаем, что Россия продолжает активно распространять дезинформацию и пропаганду. В то же время очевидно, что зона охвата этой пропаганды становится все более узкой из-за глобальной осведомленности о военных преступлениях, совершенных Россией, - ответили тогда Rus.Postimees в Министерстве иностранных дел Эстонии. - Министерство иностранных дел не обращает особого внимания на подобные события, и наше внимание сосредоточено на поддержке Украины в войне России против Украины».