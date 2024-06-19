Посол в Украине Аннели Кольк заявила, что не может поставить Эстонию на первое место в списке тех, кто рискует стать следующей жертвой военной агрессии России. Ранее о том, армия РФ в данный момент не представляет военной угрозы, заявлял президент Финляндии и уходящий генсек НАТО Столтенберг.
«Не видим сейчас непосредственной угрозы со стороны России»: посол Эстонии в Украине
Посол Эстонии в Украине ответила на вопрос о рисках военной агрессии России против стран Балтии. Журналисты «РБК-Украина» напомнили Аннели Кольк о недавней провокации пограничной службы ФСБ РФ на реке Нарове, когда были похищены навигационные буи Эстонии.
«С момента восстановления независимости мы построили сильную армию, нашей целью было членство в НАТО. А последние 10 лет у нас были большие расходы на оборонный бюджет, потому что мы всегда знали, что находимся там, где мы находимся, географически, - сказала посол, уточнив, можно ли сказать, что Эстония находится наверху списка стран, которым угрожает Россия. - Ну, может быть, не наверху списка, но они наши соседи. Это уже опасно. И они нас уже оккупировали».
Аннели Кольк при этом заявила, что согласна с оценками коллег по региону, которые не видят непосредственной угрозы.
«Мы не видим сейчас непосредственной угрозы со стороны России, поскольку мы являемся членом НАТО, и нападение на нас означает нападение на НАТО. Тогда это будет новая реальность», - сказала посол Эстонии в Украине.
Вместе с тем, она отметила, что гибридные атаки России продолжаются.
«Мы, конечно, видим эти гибридные атаки, которые Россия совершает постоянно, начиная с глушения GPS самолетов, теперь со снятием буев с реки. Поэтому, конечно, мы готовимся и ускоряем нашу подготовку, подготовку нашей обороны. Но я не вижу никакой паники или страха», - уточнила Аннели Кольк.
В том же интервью посол Эстонии сообщила, что отправка эстонских военных в Украину не является красной линией, которая сдерживает правительство. «Мы готовы это обсуждать», - уточнила дипломат.
6 июня об отсутствии военной угрозы для НАТО со стороны России заявил президент Финляндии Александр Стубб.
На совместном брифинге с лидером Финляндии с этим согласился Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО с 2014 года.
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в феврале 2024 года заявлял, что Россия будет готова напасть на Эстонию к концу нового президентского срока Путина.
«У России есть план воссоздать эти силы [потерянные и занятые в Украине] и даже удвоить их численность. На это у нее уйдет три, может быть, пять лет. Но она это сделает, потому что российская военная машина работает эффективно и производит большое количество боеприпасов и оружия. Путин - военачальник. Ему нужна война, это будет его наследие. Поэтому мы должны подготовиться к нападению России», - говорил глава МИД Эстонии в конце зимы.
Россия продолжает гибридные атаки. В начале года стало известно о военном использовании российских вышек сотовой связи вдоль границ с Эстонией, в мае сотрудники пограничного управления ФСБ похитили из реки Наровы эстонские навигационные буи, а глава МВД Лаури Ляэнеметс сообщил о беспилотниках, которые неоднократно пересекали восточную границу.
В начале июня, отвечая на вопросы журналистов о рисках военного конфликта с НАТО, Путин заявил, что у России нет таких планов.
«Вы придумали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы совсем потеряли свой разум? Это абсолютная чушь», - ответил Путин на вопрос о перспективах конфликта РФ и НАТО.
Весной Владимир Путин заявлял, что Россия может атаковать страны Балтии и Польшу в целях самообороны.