​«Не видим сейчас непосредственной угрозы со стороны России»: посол Эстонии в Украине

Посол Эстонии в Украине ответила на вопрос о рисках военной агрессии России против стран Балтии. Журналисты «РБК-Украина» напомнили Аннели Кольк о недавней провокации пограничной службы ФСБ РФ на реке Нарове, когда были похищены навигационные буи Эстонии.

«С момента восстановления независимости мы построили сильную армию, нашей целью было членство в НАТО. А последние 10 лет у нас были большие расходы на оборонный бюджет, потому что мы всегда знали, что находимся там, где мы находимся, географически, - сказала посол, уточнив, можно ли сказать, что Эстония находится наверху списка стран, которым угрожает Россия. - Ну, может быть, не наверху списка, но они наши соседи. Это уже опасно. И они нас уже оккупировали».

Аннели Кольк при этом заявила, что согласна с оценками коллег по региону, которые не видят непосредственной угрозы.

«Мы не видим сейчас непосредственной угрозы со стороны России, поскольку мы являемся членом НАТО, и нападение на нас означает нападение на НАТО. Тогда это будет новая реальность», - сказала посол Эстонии в Украине.

Вместе с тем, она отметила, что гибридные атаки России продолжаются.