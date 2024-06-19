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​«Не видим сейчас непосредственной угрозы со стороны России»: посол Эстонии в Украине

rus.postimees.ee
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Владимир Путин во время военных учений в России.
Владимир Путин во время военных учений в России. Фото: AP / Scanpix

Посол в Украине Аннели Кольк заявила, что не может поставить Эстонию на первое место в списке тех, кто рискует стать следующей жертвой военной агрессии России. Ранее о том, армия РФ в данный момент не представляет военной угрозы, заявлял президент Финляндии и уходящий генсек НАТО Столтенберг.

Посол Эстонии в Украине ответила на вопрос о рисках военной агрессии России против стран Балтии. Журналисты «РБК-Украина» напомнили Аннели Кольк о недавней провокации пограничной службы ФСБ РФ на реке Нарове, когда были похищены навигационные буи Эстонии.

«С момента восстановления независимости мы построили сильную армию, нашей целью было членство в НАТО. А последние 10 лет у нас были большие расходы на оборонный бюджет, потому что мы всегда знали, что находимся там, где мы находимся, географически, - сказала посол, уточнив, можно ли сказать, что Эстония находится наверху списка стран, которым угрожает Россия. - Ну, может быть, не наверху списка, но они наши соседи. Это уже опасно. И они нас уже оккупировали».

Аннели Кольк при этом заявила, что согласна с оценками коллег по региону, которые не видят непосредственной угрозы.

«Мы не видим сейчас непосредственной угрозы со стороны России, поскольку мы являемся членом НАТО, и нападение на нас означает нападение на НАТО. Тогда это будет новая реальность», - сказала посол Эстонии в Украине.

Вместе с тем, она отметила, что гибридные атаки России продолжаются.

«Мы, конечно, видим эти гибридные атаки, которые Россия совершает постоянно, начиная с глушения GPS самолетов, теперь со снятием буев с реки. Поэтому, конечно, мы готовимся и ускоряем нашу подготовку, подготовку нашей обороны. Но я не вижу никакой паники или страха», - уточнила Аннели Кольк.

В том же интервью посол Эстонии сообщила, что отправка эстонских военных в Украину не является красной линией, которая сдерживает правительство. «Мы готовы это обсуждать», - уточнила дипломат.

6 июня об отсутствии военной угрозы для НАТО со стороны России заявил президент Финляндии Александр Стубб.

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На совместном брифинге с лидером Финляндии с этим согласился Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО с 2014 года.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в феврале 2024 года заявлял, что Россия будет готова напасть на Эстонию к концу нового президентского срока Путина.

«У России есть план воссоздать эти силы [потерянные и занятые в Украине] и даже удвоить их численность. На это у нее уйдет три, может быть, пять лет. Но она это сделает, потому что российская военная машина работает эффективно и производит большое количество боеприпасов и оружия. Путин - военачальник. Ему нужна война, это будет его наследие. Поэтому мы должны подготовиться к нападению России», - говорил глава МИД Эстонии в конце зимы.

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Россия продолжает гибридные атаки. В начале года стало известно о военном использовании российских вышек сотовой связи вдоль границ с Эстонией, в мае сотрудники пограничного управления ФСБ похитили из реки Наровы эстонские навигационные буи, а глава МВД Лаури Ляэнеметс сообщил о беспилотниках, которые неоднократно пересекали восточную границу.

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В начале июня, отвечая на вопросы журналистов о рисках военного конфликта с НАТО, Путин заявил, что у России нет таких планов.

«Вы придумали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы совсем потеряли свой разум? Это абсолютная чушь», - ответил Путин на вопрос о перспективах конфликта РФ и НАТО.

Весной Владимир Путин заявлял, что Россия может атаковать страны Балтии и Польшу в целях самообороны.

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