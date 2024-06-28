В течение двух дней, то есть 28 и 29 июня в Эстонии ожидается исключительно жаркая погода, и водителям следует проявлять осторожность на участках с битумным покрытием, сообщает Rus.ERR со ссылкой на предупреждение Департамента транспорта.
Департамент предупреждает: из-за жары дороги могут начать плавиться
Из-за жары на дорогах, перекрестках и особенно в местах, где ездит тяжелая техника, начинает плавиться битум, поэтому водителям рекомендуется сбрасывать на таких участках скорость и избегать езды по колее, сообщил центр управления дорожным движением Департамента транспорта.
Работники фирм по обслуживанию дорог готовы посыпать участки с расплавившимся битумом мелким щебнем и песком. В результате таких мер дороги могут стать скользкими, особенно для двухколесного транспорта.
По прогнозам метеорологов, 28 июня температура в Эстонии составит от 28 до 34 градусов.