Полиция разыскивает пропавшего 51-летнего Виталия

Виталий ушел из попечительского дома в деревне Аа около полудня 27 июня и не вернулся обратно. Ранее он также покидал попечительский дом, но тогда его нашли в районе Ахтме.

Полицейские проверили возможные места его пребывания как в деревне Аа, так и в Ахтме, но пока безрезультатно.

Рост Виталия - около 180 см, он худощавого телосложения. Покидая попечительский дом, на нем была зеленовато-серая куртка и светлые штаны.

Полиция просит всех, кто видел Виталия или знает о его местонахождении, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112 или по электронной почте maksim.smirnov@politsei.ee.