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Орбан: Зеленский с сомнением отнесся к предложению о перемирии, у него плохой опыт на этот счет (1)

rus.postimees.ee
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, посетивший во вторник Киев, признал в интервью в конце визита, что президент Украины с сомнением отнесся к его предложению сначала объявить перемирие и затем попытаться начать мирные переговоры.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, посетивший во вторник Киев, признал в интервью в конце визита, что президент Украины с сомнением отнесся к его предложению сначала объявить перемирие и затем попытаться начать мирные переговоры. Фото: Valentyn Ogirenko

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля 2022 года объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе» с целью защитить людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.

Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий 861-го дня войны, 3 июля.

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