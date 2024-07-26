НЕ ВИДЕЛИ? Полиция ищет пропавшего 16-летнего мальчика

Опекун молодого человека сообщил в полицию 17 июля, что Кристьян уехал посетить своих близких в Рапламаа и должен был вернуться в патронатный дом в Йыгева, поселок Сиймости, 16 июля. Однако, он до сих пор туда не вернулся, и в настоящее время его местонахождение неизвестны.

Кристьян может находиться как в Рапламаа, так и в Пярнумаа, также, он может быть и в других регионах по всей Эстонии. Полиция проверила несколько адресов, но пока его местонахождение не установлено.

На момент ухода из приемного дома на Кристьяне были черные спортивные штаны и куртка Nike, а также черно-белые кроссовки. Молодой человек ростом около 170 см, с короткими темными волосами.

Полиция просит всех, кто видел Кристьяна или знает, где он находится, сообщить об этом по номеру 112.