Главными событиями уходящей недели стали удачные выступления Яанека Ыйглане, Йоханнеса Эрма, Крегора Цирка и Энели Ефимовой на ОИ-2024 в Париже, провал вотума недоверия министру инфраструктуры Владимиру Свету и новое принятие парламентом Закона об автоналоге.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Успехи эстонцев на Олимпиаде, провал вотума недоверия Свету, новая попытка ввести автоналог
Эстонцы на видных ролях на Олимпийских играх в Париже
На уходящей неделе на Олимпиаде в Париже легкоатлеты Яанек Ыйглане и Йоханнес Эрм заняли пятое и шестое место в десятиборье, а пловцы Энели Эфимова и Крегор Цирк финшировали на седьмой позиции в своих олимпийских финалах.
Яанек Ыйглане набрал 8572 очка, Йоханнес Эрм - 8569. Это позволило занять им соответственно пятое и шестое места. Чемпионом ОИ-2024 стал норвежец Маркус Рут из Норвегии с результатом 8796 очков.
Энели Ефимова в понедельник пришла к финишу со временем 1,06,5 в финале на женской дистанции 100 метров брассом на Олимпийских играх в Париже. Это дало ей седьмой результат.
Олимпийской чемпионкой стала южноафриканская пловчиха Татьяна Смит (1.05.28).
Во вторник эстонский пловец Крегор Цирк вышел на старт финального олимпийского заплыва на дистанции 200 м баттерфляем. Он показал время 1.54,55, и, как и Ефимова, стал седьмым в итоговом протоколе соревнований.
Золото оказалось у француза Леона Маршана, установившего и олимпийский рекорд - 1.51,21.
Провал вотума недоверия Владимиру Свету
В понедельник вечером Рийгикогу на внеочередном заседании обсудил вотум недоверия, инициированный оппозиционными партиями в Рийгикогу в отношении министра инфраструктуры Владимира Света (Социал-демократическая партия) в связи с его заявлением о Крыме шесть лет назад. Вынесение вотума недоверия поддержал только 21 депутат. Для того, чтобы отправить министра в отставку, требовался 51 голос.
Ранее в понедельник же 23 депутата от оппозиции инициировали вотум недоверия Свету, и правительство попросило парламент срочно обсудить его. Спикер Рийгикогу Лаури Хуссар («Ээсти 200») объявил экстренное заседание по обсуждению вопроса в понедельник, которое началось через полчаса после окончания другого экстренного заседания.
Оппозиция обвиняла Света в заявлениях, сделанных в ходе интервью, которое он дал изданию «Вечерка» в 2018 году. «Я не хочу этого говорить, потому что ситуация гораздо сложнее и ее нельзя описать фразой "Крым свой" или "Крым чужой"», - сказал тогда Свет. Став министром инфраструктуры, Свет заявил, что считает Крым частью Украины.
Очередная попытка ввести автоналог
В понедельник на внеочередном заседании Рийгикогу утвердил автоналог.
Предложение EKRE и партии «Отечество» прервать второе чтение проекта Закона о налоге на моторные транспортные средства собрало поддержку 28 депутатов, против высказались 54 члена Рийгикогу.
Рийгикогу утвердил автоналог в третьем чтении. До этого парламент рассмотрел более 30 поправок, предложенных оппозицией, но ни одна из них не была поддержана.
Ранее сообщалось, что финансовая комиссия Рийгикогу внесла изменения в проект Закона о налоге на моторные транспортные средства, согласно которым вместо планируемых ранее освобождений от налога для автомобилей, приспособленных для людей с ограниченными возможностями, будут предусмотрены меры поддержки для таких людей.
Согласно законопроекту, социальное пособие для людей с ограниченными возможностями будет выплачиваться ежемесячно людям с инвалидностью средней, тяжелой или глубокой степени для частичной компенсации дополнительных расходов, связанных с их состоянием.
Согласно предложенным изменениям, будут увеличены пособия для детей и трудоспособных лиц с тяжелой и глубокой инвалидностью, а также будут установлены единые суммы пособий для трудоспособных лиц с тяжелой и глубокой инвалидностью.
Это обеспечит значительную дополнительную поддержку для людей с инвалидностью в их ежемесячном бюджете. Кроме того, будут округлены в большую сторону пособия для детей и трудоспособных лиц с инвалидностью средней степени, а также для пенсионеров по возрасту.
План по введению досмотра всех пересекающих границу с Россией
Эстония подготовила план полного таможенного контроля на границе с Россией. Об этом было сказано в четверг на пресс-конференции правительства. Министр иностранных дел Маргус Цахкна уточнил в своих соцсетях, что контроль начнет действовать с 8 августа.
«На пограничных пунктах будет усилен полный таможенный контроль», - сообщил на пресс-конференции правительства премьер-министр Кристен Михал.
«Каждый, кто пересекает границу, столкнется с бюрократией. ЕС только выиграет от этого, - добавил министр финансов Юрген Лиги. - Цель - санкции против России. В этом отношении мы немного отличаемся от Европы, так как входящий поток у нас уже довольно хорошо контролируется. Количество пересечений границы не такое массовое. То, что мы делаем, касается исходящего направления - у нас есть основания, поскольку через нас за последние пару лет начали проходить санкционные товары. Жизнь показывает, что товар не доходит до третьих стран, а останавливается где-то на просторах России. Среди них есть военные товары, наличные деньги, смешанные товары. Их проводят через нас. Пограничный контроль означает полное взаимодействие с эстонским государством».
Новый командир дивизии Сил обороны
В четверг, 1 августа, генерал-майор Индрек Сирель вступил в должность командира дивизии Сил обороны.
До вступления в новую должность генерал-майор Сирель был военным представителем Эстонии в НАТО и Европейском Союзе. Он закончил курсы по командованию штабом вооруженных войск, а также генеральские курсы в Форт Ливенворт в США. У него пройдены специальные курсы для генералов в Финляндии. Сирель получил степень магистра в области стратегических исследований в 2009 году в военном колледже в США.
«Я продолжу развитие дивизии. Как и мой предшественник генерал-майор Вейко-Велло Пальм сосредоточусь на основной боевой задаче дивизии: ведение наземного боя в рамках планов по обороне», - сказал генерал-майор Индрек Сирель.
«Я уверен, что дивизия в составе более крупных сил уже сейчас готова защищать Эстонию. У нас есть возможность повысить эффективность этой подготовки. От нас самих, а именно от каждого военнослужащего, от каждого бойца в запасе, от гражданского служащего, зависит готовность и развитие дивизии как целостного подразделения», - добавил Сирель.