Спикер Рийгикогу Лаури Хуссар предложил новый механизм ограничения влияния граждан России на избирательную систему Эстонии и институты власти в стране. Бывший лидер «Ээсти 200» считает неправильным, что россияне имеют возможность влиять на выборы президента. Ранее в правительстве застрял законопроект о лишении граждан РФ и Беларуси права голосования на местных выборах.
Спикер Рийгикогу предлагает запретить выбирать президента Эстонии тем, за кого голосовали граждане России
Закон о выборах президента Эстонии должен быть пересмотрен, уверен спикер Рийгикогу Лаури Хуссар («Ээсти 200»).
«Если граждане России могут участвовать в выборах в волостные и городские собрания и при поддержке их голосов люди попадут в коллегию выборщиков, то их голоса могут повлиять на итоги выборов президента. Конечно, это вопрос, который следует обсудить», - сказал Хуссар ERR.
В настоящее время граждане РФ имеют право голоса в Эстонии на местных выборах. По действующему с 1996 года Закону о выборах президента, решение принимают депутаты Рийгикогу. Для утверждения кандидата в президенты необходимо согласие двух третей депутатов. Если ни одному из кандидатов не удастся набрать это число голосов в трех турах голосования, президента избирает коллегия выборщиков. В эту коллегию помимо депутатов Рийгикогу входят представители местных самоуправлений.
По действующим правилам самоуправления с населением до 10 000 человек направляют в коллегию выборщиков одного представителя. Если численность населения самоуправления насчитывает от 10 001 до 50 000 человек, то в коллегию направляют двух выборщиков. Самоуправления, в которых живет до 100 000 человек, отправляют четырех выборщиков. Если население самоуправления превышает 100 000 человек, число выборщиков увеличивается до десяти.
Лаури Хуссар также предлагает увеличить срок выдвижения кандидатов в президенты, который сейчас составляет четыре дня, что, по мнению спикера Рийгикогу, «указывает на возможность закулисных сделок или на то, что нет возможности провести осмысленные политические дебаты».
Кроме того, предлагается разрешить задавать вопросы кандидатам в президенты при рассмотрении их кандидатур в Рийгикогу, что пока не предусмотрено Законом о выборах президента. Обсуждение поправок с главами фракций должно пройти в первые дни после открытия осенней сессии Рийгикогу.
Полномочия действующего президента Эстонии Алара Кариса истекают осенью 2026 года. Он вступил в должность в октябре 2021 года. Срок полномочий президента Эстонии - пять лет. Президент может занимать пост не более двух сроков.
Инициатива спикера Рийгикогу появилась на фоне другой идеи по ограничению влияния граждан России на внутреннюю политику Эстонии. В марте 2024 года правительство Каи Каллас не поддержало инициированный парламентской фракцией «Отечества» законопроект, лишающий граждан России и Беларуси права голоса на местных выборах.
Согласно законопроекту, голосовать могли бы только граждане третьих стран, с которыми у Эстонии заключены двухсторонние договоры, и которые живут в Эстонии на основании долгосрочного или постоянного вида на жительство. Целью изменения было признать недействительным право голоса всех живущих в Эстонии граждан третьих стран и лиц без гражданства на выборах в местные самоуправления, чтобы исключить право голоса для граждан участвующих в военной агрессии России и Беларуси.
Против предложения «Отечества» тогда выступили и Минюст, и МВД.
Действующий премьер Кристен Михал (Партия реформ) в конце июля заявлял, что решение о лишении россиян права голоса на местных выборах блокируют социал-демократы.
Согласно весеннему опросу Института Общественных исследований, 72% респондентов поддержали бы право голоса на местных выборах только для граждан Эстонии и ЕС, но, например, не для граждан России и Беларуси.
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