Спикер Рийгикогу предлагает запретить выбирать президента Эстонии тем, за кого голосовали граждане России

Cпикер Рийгикогу Лаури Хуссар приветствует президента Эстонии Алара Кариса на пороге Рийгикогу, 23 июля 2024 года, Таллинн, Эстония. Фото: Postimees / Scanpix Baltics

Кроме того, предлагается разрешить задавать вопросы кандидатам в президенты при рассмотрении их кандидатур в Рийгикогу, что пока не предусмотрено Законом о выборах президента. Обсуждение поправок с главами фракций должно пройти в первые дни после открытия осенней сессии Рийгикогу.

Полномочия действующего президента Эстонии Алара Кариса истекают осенью 2026 года. Он вступил в должность в октябре 2021 года. Срок полномочий президента Эстонии - пять лет. Президент может занимать пост не более двух сроков.

Инициатива спикера Рийгикогу появилась на фоне другой идеи по ограничению влияния граждан России на внутреннюю политику Эстонии. В марте 2024 года правительство Каи Каллас не поддержало инициированный парламентской фракцией «Отечества» законопроект, лишающий граждан России и Беларуси права голоса на местных выборах.

Согласно законопроекту, голосовать могли бы только граждане третьих стран, с которыми у Эстонии заключены двухсторонние договоры, и которые живут в Эстонии на основании долгосрочного или постоянного вида на жительство. Целью изменения было признать недействительным право голоса всех живущих в Эстонии граждан третьих стран и лиц без гражданства на выборах в местные самоуправления, чтобы исключить право голоса для граждан участвующих в военной агрессии России и Беларуси.

Против предложения «Отечества» тогда выступили и Минюст, и МВД.

Действующий премьер Кристен Михал (Партия реформ) в конце июля заявлял, что решение о лишении россиян права голоса на местных выборах блокируют социал-демократы.

Читайте также Эстония Исследование: большинство людей выступает за лишение граждан РФ права голоса

Согласно весеннему опросу Института Общественных исследований, 72% респондентов поддержали бы право голоса на местных выборах только для граждан Эстонии и ЕС, но, например, не для граждан России и Беларуси.