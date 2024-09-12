Ханно Певкур (Партия реформ) сообщил депутатам Рийгикогу, что обсудил с главой Сил обороны Эстонии генерал-майором Андрусом Мерило возможность покупки более дешевых боеприпасов, чем те, которые покупались до сих пор. Одним из вариантов может стать закупка оружия в Украине.

«На прошлой неделе я встретился с украинским министром обороны. Я также встретился с исполняющим обязанности министра обороны, который теперь станет стратегическим советником президента Зеленского - Камышиным. Оба подтвердили, что украинская оборонная промышленность уже обладает возможностями производить больше, чем украинское государство может себе позволить купить. Они даже привели цифру, что у украинской оборонной промышленности может быть излишек на десятки миллиардов евро», - цитирует ERR министра обороны Эстонии.

Министр рассказал депутатам, что с учетом текущих обсуждений стратегии национального бюджета и ожидаемых решений по закупкам боеприпасов для национальной обороны, «общая сумма закупок боеприпасов в Эстонии будет составлять порядка 3 миллиардов евро в период с 2022 по 2028 год». Эти средства частично покроют закупку дополнительных боеприпасов.

Ранее в интервью агентству Bloomberg Певкур рассказал, что за последние два года Эстония приобрела боеприпасов более чем на 750 миллионов евро.

В 2023 году правительство Каи Каллас приняло решение ежегодно отдавать Украине десятки миллионов евро.

«Эстония пообещала оказывать поддержку Украине в размере 0,25% нашего ВВП как минимум в течение следующих четырех лет и помимо этого поставлять краткосрочную военную помощь», - сказала Каллас 14 декабря после прибытия на саммит ЕС в Брюсселе.

Летом 2024 года стало известно, что обещание Эстонии ежегодно передавать Киеву десятки миллионов евро не носит юридически обязывающий характер. В августе Ханно Певкур заявил, что Эстония продолжит увеличивать траты на оборону до 4 процентов от ВВП с 2026 года.