Об этом же министр обороны Эстонии заявлял накануне недавнего саммита НАТО. Тогда он напомнил, что прежнее руководство США было солидарно с этими установками.

«То же говорилось и во время первого срока Трампа, и, вероятно, это продолжится 〈…〉 НАТО - это клуб. Трамп - гольфист. Так что, когда вы платите взнос в гольф-клубе, вы можете играть 〈…〉 Когда мы говорим об обязательствах, то сейчас у нас есть 23 страны, которые уже превышают два процента. Год назад их было только 11», - говорил Ханно Певкур в начале июля.

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О том, что изменение установок НАТО по увеличению национальных трат членов альянса с нынешних двух процентов откладывается на 2025 год, накануне июльского саммита НАТО говорила вице-канцлер Минобороны Эстонии Туули Дунетон.

В канун второй годовщины полномасштабной войны России с Украиной директор исследовательской программы по России, восточному соседству ЕС и Евразии финского Института международных отношений Аркадий Мошес заявлял, что деньги на оборону у стран ЕС есть.

«Все разговоры о том, что у Европы нет денег на оборону, это все от лукавого. Украине ЕС сейчас дает 50 миллиардов евро. 17 в виде грантов и 33 в виде кредитов. Но вспомните, сколько было потрачено на COVID. По некоторым оценкам в одной Германии - 200 миллиардов евро в год. Да, это привело к экономическим сложностям. Но это не конец света. Вспомните, сколько стоило спасение экономики Греции несколько лет назад. Это цифры, которые на порядок больше трат на помощь Украине. Так что найти ресурсы на оборону в ЕС можно», - утверждал финский эксперт в феврале.

На этом фоне стало известно, что Эстония закупит для Молдовы бронетранпортеры на 120 000 000 евро.

Агрессивная война России с Украиной продолжается уже 901 день.