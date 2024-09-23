«Это паспорт рабства и символ фашизма», - говорит Игорь Волобуев на русском языке, стоя около памятника Данилу Галицкому во Львове и показывая на видеокамеру паспорт гражданина РФ.

«А это паспорт свободных людей. Этот паспорт уважает весь цивилизованный мир. Я стал гражданином Украины. Я выбрал достоинство. Смог я. Сможешь и ты», - обращается к зрителям ролика бывший вице-президент «Газпромбанка», показывая свое украинское удостоверение личности.

Игорь Волобуев много лет работал в России. Он был одним из топ-менеджеров «Газпрома». После начала полномасштабной войны в Украине он приехал в Киев и заявил, что готов с оружием в руках противостоять военной агрессии России, которую развязал Путин.

«Хочу себя отмыть от российского прошлого. Хочу оставаться в Украине до победы», - заявлял Волобуев весной 2022 года.

Летом 2022 года Игорь Волобуев стал бойцом легиона «Свобода России», в котором на стороне Украины сражаются граждане РФ. Тогда через Rus.Postimees бывший российский банкир обращался к белорусским военным, чтобы они не участвовали в военной агрессии России против Украины.