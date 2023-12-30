Rus.Postimees спросил тех граждан РФ, кого невозможно записать в сторонники Путина и развязанной им войны, что они могли бы пожелать жителям Эстонии, Украины и России в 2024 году.
«Украинцам – сил, эстонцам – памяти, русским – позора». Новогодние пожелания на 2024 год от разных граждан России
Граждане Российской Федерации, экономисты, политики, журналисты, правозащитники, дипломаты, солдаты и писатели, которые поговорили с Rus.Postimees, желают жителям Эстонии, Украины и России окончания войны. Но при этом каждый обращает внимание на то, о чем не захотели, или не смогли говорить, не вспомнили, или не догадались остальные.
Политик Анастасия Шевченко, которая с 2022 года живет в Литве. Первая осужденная в РФ за членство в «нежелательной организации»
- Конечно, в новом году нам всем желаю мира. Жителям Эстонии - благополучия, тепла, любви и больше поводов для радости. Украине - победы, поддержки, долгожданных встреч после разлуки. России - поражения на фронте и президентских выборах, это приведет к свободе. Политзаключенным - свободу. Путину - долгих лет тюрьмы.
Нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин, который покинул Россию и живет в Норвегии
- Это просто. Жителям всех этих трех стран, да и всем жителям Земли могу пожелать только поражения агрессора и наказания агрессора. То есть мира и справедливости.
Руководитель общественно-политического проекта Tallinn Reforum Space, оппозиционер из Санкт-Петербурга Николай Артеменко
- Я бы хотел пожелать жителям прекрасной и сильной Украины еще больше сил и, конечно, победы. Моя страна совершила чудовищное преступление, и нам еще много лет придется расплачиваться за него. Жителям России я желаю побольше добра - в головах, сердцах и действиях. Я желаю многим из нас, россиянам, очнуться, проснуться и стряхнуть с себя оковы, которые многие не видят до сих пор.
А жителям Эстонии я желаю процветания и не вычеркивать навсегда своего восточного соседа. Мы обязательно снова станем для вас надежным другом. Да, пройдет, время, но это обязательно произойдет.
Политолог Федор Крашенинников, который покинул Россию и живет в ЕС
- Я думаю, что в Новый год всем людям во всех странах мира можно пожелать только одного: мира, здоровья и благополучия. Это касается абсолютно всех и всем это важно. Если думать, что по разные стороны границ и даже линии фронта живут люди с разными глобальными интересами, то это очень разъединяет. Все нормальные люди на всей планете хотят одного. Я уверен, что таких людей очень много и в Эстонии, и в Украине, и даже в России. Поэтому всем могу пожелать только мира, благополучия и здоровья. Чтобы все войны вокруг поскорее закончились победой добра, а люди вернулись к мирной жизни и нормальным взаимоотношениям.
Кинокритик Антон Долин, который покинул Россию в 2022 году
- Абсолютно всем странам я желаю окончания войны и наказания тех, кто ее развязал. Чего еще можно желать? Делай, что должно и будь, что будет.
Правозащитница Евгения Чирикова, которая живет и работает в Эстонии
- Уходящий год – год адской войны. Это ключевое событие, которое разрушает просто все. Чем дольше она идет, тем меньше надежд на будущее. Мое самое главное пожелание – пожелание мира всем. И Украине, и России, и Эстонии. Больше всего Украине я желаю победы. И это должна быть победа на ее условиях, с возвратом границ 1991 года обязательно. Это будет справедливо. России же я желаю освободиться от оккупационного фашистского режима. Победа Украины и свобода России сильно связаны между собой. Эстонии я желаю мира и процветания. Всем людям доброй воли, вне зависимости от того, где они находятся, я очень сильно желаю продолжать помогать Украине, украинским беженцам. Потому что они жертвы в этой агрессивной войне.
Пользуясь возможностью, хочу сказать, что в этом году мне удалось реализовать свою мечту. У нас есть замечательный человек, который эмигрировал в Эстонию - травматолог Андрей Волна. Для меня он - герой года. Удивительный человек. Вынужден был уехать из России по политическим соображениям. Получил политубежище в Эстонии. Он добился визы в Украину. Добивался много месяцев. И там он бесплатно работал с украинскими докторами. И он делает чудеса. Огромная проблема – заминированные россиянами земли в Украине. Люди теряют конечности. И украинские воины, и гражданские тоже. Андрей умеет восстанавливать кости. Естественно, руками этого не сделать, нужны специальные аппараты.
Наша команда портала Activatica смогла организовать приобретение одного такого аппарата и спасти пока что одну ногу. Стоимость такого аппарата - 4000 евро. У меня большая мечта - в 2024 году поставить в Украину по крайней мере 10 таких аппаратов. Мы объявили сбор. Буду счастлива, если кто-то сможет нас поддержать. Все реквизиты есть у меня в Facebook. Наш фонд Supportnet работает в тесной коллаборации с Avatud Eesti Fond. К сожалению, сейчас помощь Украине снижается со стороны Запада. Тем значительнее становится наша волонтерская помощь. Я верю, что мы это сделаем, находясь в Эстонии.
Музыкальный критик Артемий Троицкий
- Всем вместе я бы естественно пожелал справедливого мира. С акцентом на слове «справедливого». Мир любой ценой - это штука мутная и сомнительная, как особенно выяснилось в 2023 году. А если отдельно, то жителям Эстонии я бы пожелал сплотиться в момент несомненного политического и экономического кризисов. И удачно эти кризисы пережить. Жителям Украины я желаю стойкости, смелости, и, разумеется, победы. Жителям России я желаю опомниться и прийти в себя.
Дипломат, который лично работал над договорами о разоружении СССР и США, но остается в России и поэтому не может говорить открыто
- Когда-то Громыко (глава МИД СССР в 1957-1985 годах - прим.ред.) попросил Нэнси Рейган (супруга 40-го президента США Рональда Рейгана, который занимал этот пост в 1981-1989 годах - прим.ред.) перед сном шептать мужу на ушко слово «мир». И мне хотелось бы всем пожелать именно мира. Но слово «мир» в нынешней ситуации каждый, к сожалению, понимает по-своему. И в этом проблема, решения которой я сейчас не вижу.
Бывший вице-президент «Газпромбанка», военнослужащий ВСУ Игорь Волобуев, который в 2022 году приехал в Украину, чтобы с оружием в руках защищать ее независимость
- Украинцам - сил, эстонцам - памяти, русским - позора.
Rus.Postimees говорили с Игорем Волобуевым после его приезда в Украину, и после того, как он был награжден «за успешное выполнение боевых задач».
Весной 2023 бывший вице-президент «Газпромбанка» едва не погиб на фронте.
Соучредитель движения «Европейский Петербург», политик Максим Резник, который с 2022 года живет в Литве
- Не заставляйте меня разделять людей по принципу их национальности, или места проживания. Сегодня линия разделения проходит ни под Авдеевкой, ни по государственным границам. Сегодня линия проходит в каждом человеке. Независимо от того, где он родился и где находится, он должен выбрать сторону, на которой он находится. На стороне добра, или на стороне зла. Я хочу, чтобы мы все об этом помнили. Силы зла, когда они властвуют, они и разделяют добрых людей по самым разным признакам. И добрые люди начинают выяснять отношения между собой. Тем самым способствуя силам зла. Я хочу нам всем пожелать видеть главное. Есть зло, которое разрушает жизнь многих хороших людей. Отнимает эти жизни. Победить это зло - и есть главная задача и для жителей Эстонии, и для жителей Украины, и для жителей России. Еще раз повторю, линия фронта проходит внутри человека. Оставайтесь на стороне добра.
Адвокат, блогер Марк Фейгин
- Общее для всех пожелание - даст Бог, избавиться от Путина. Это актуально для всех трех народов. Избавиться от всего, что с ним связано. От его власти, его войны. Разделять это уже невозможно. Путин - олицетворение зла. Путин - и есть синоним войны и всех бед, которые свалились на все эти страны. Естественно, беды от Путина для этих стран свалились в разной степени.
Отдельно Украине, при общем пожелании победы, я хотел бы пожелать сохранить единство. Нация сильно объединилась после февраля 2022 года. К 2024 году накопилась и усталость от войны и моральная исчерпанность. И это, и власть - разобщают людей. Плюс есть попытки разобщения извне. Некоторые эти попытки дают результат. В любом случае, украинцам нужно поддерживать это единство. Именно оно их спасло весной 2022 года, а значит, спасет и дальше, как бы ужасно ни складывалась ситуация сейчас, как бы она ни выглядела безнадежно.
Что касается Эстонии, то жителям вашей страны, как и любой другой страны Балтии, важно помнить о том, что война в Украине - это про них. Самая большая иллюзия, которая может овладевать умами и в других странах Европы, и в Америке, что эта война «нас не касается». «У нас же бомбы не рвутся, почему мы должны все время об этом думать? Других забот, что ли, нет?» - часто можно услышать из ваших краев. И в этой иллюзии пребывать очень приятно. Жителям Эстонии всегда надо помнить, что войны на пространстве бывшего СССР, затеянные Кремлем, это все про вас. Это все репетиция войны с вами. И если это понимать, то не будет уже той остроты у новостей про мужа премьер-министра, или пренебрежения к украинским мигрантам, которые не радуют некоторых. Если понимать, кто следующий, тогда и проблемы утраты заработка от транспортной логистики не такие. Понимание серьезности ситуации даст нечто большее. В итоге это даст возможность смотреть в будущее более уверенно, даже несмотря на коллективные институты, которые вроде бы защищают страны Балтии извне.
Ну, а для россиян, что я могу пожелать… Их положение дальше настолько плохо, реально… Хуже, наверное, было только при Сталине. Пожелание им - хоть чуть-чуть улучшить их положение – это уже гигантская задача. Сдохнет Путин, и однозначно будут перемены к лучшему. Иногда вижу, что многие там верят, что они преодолеют диктатуру, справятся. Но это уже неоправданно в том положении, в котором оказалась Россия. Теперь достигнуть этого - анриал. Поэтому желаю хоть как-то сохраниться и дождаться лучших времен. Это самое актуальное пожелание.
Оппозиционер из Пскова, который остается в РФ, заместитель председателя единственной легальной российской антивоенной партии «Яблоко» Лев Шлосберг
- Я не буду разделять поздравления жителям Эстонии, Украины и России. Желаю всем сохранить живыми всех, кто жив сейчас, желаю скорейшего наступления мира, для чего потребуется приложить много сил, развитого и упрямого гражданского общества, ответственных и честных политиков - без советских родимых пятен, надежных друзей, человеческого тепла и радости общения с близкими людьми. Желаю сберечь в себе человеческое в нечеловеческое время. Жизнь изменят люди, которые сохранят в своем сердце мир.
Политик и писатель Алина Витухновская
- В наступающем 2024 году я хочу пожелать всем людям мира. Причем мира не на условиях Кремля, а на базовых принципах цивилизации и здравого смысла. Мы столкнулись с глобальной катастрофой, которая высветила системный кризис основ мироустройства. Идет борьба архаики и дикости против прогресса и гуманизма. Мы все должны оставаться на правильной стороне. Цивилизация неизбежно победит.