МИД Эстонии ответил на сообщение Беларуси о росте числа эстонских туристов

Rus.Postimees утром 24 сентября со ссылкой на утверждения белорусских пограничников сообщил, что после введения безвизового режима въезда в Беларусь для граждан стран ЕС, Эстония стала одним из лидеров по количеству новых туристов, которые ездят на отдых в страну, уже 30 лет управляемую диктатором Александром Лукашенко.

МИД Эстонии после этого напомнил о позиции правительства относительно поездок в Беларусь.

«Советуем не ехать в Беларусь без крайней необходимости. Просим граждан, временно находящихся в Беларуси, задуматься о важности своего пребывания и по возможности вернуться в Эстонию. Полностью избегайте поездок в районы, граничащие с Украиной», - сказали в МИД днем 24 сентября.

На вопрос о том, есть ли разница в рисках для жителей Эстонии между поездками в Россию, или Беларусь, в МИД пояснили, что в обеих странах велика вероятность проблем с защитой со стороны Эстонии в случае провокаций.

«Поездок в обе страны следует избегать прежде всего потому, что возможности оказания консульской помощи в этих странах весьма ограничены. В том числе ограничены возможности Эстонии помочь, если гражданина спровоцировали и незаконно задержали или осудили», - уточнили в МИД.

«Обе страны - Россия и Беларусь - рассматривают граждан с двойным гражданством (как эстонско-российским, так и эстонско-белорусским) соответственно, как своих граждан. Это значительно ограничивает возможности Эстонии по оказанию консульской помощи, включая вопросы, связанные с мобилизацией», - подчеркнули в МИД Эстонии.

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По данным белорусских пограничников за два месяца действия безвизового режима для граждан стран ЕС Беларусь посетили около 6 тысяч граждан 35 европейских стран. «Наибольшей популярностью новый порядок въезда пользуется у туристов из Германии и Эстонии - 2333 и 1193 человека от общего числа прибывших соответственно», - сообщил госпогранкомитет Беларуси.