Главными событиями уходящей недели стали пикет работников культуры перед зданием Рийгикогу, резкие высказывания министра финансов Юргена Лиги на пресс-конференции правительства, за которые оппозиция теперь грозит ему вотумом недоверия, а также смерть лидера группировки ХАМАС Яхьи Синвара.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Пикет работников культуры, резкие высказывания Юргена Лиги и смерть главаря ХАМАС
Работники культуры вышли на пикет
В среду, 15 октября, в 15:00 работники культуры и представители различных творческих объединений собрались на пикет перед зданием Рийгикогу в знак протеста против непропорционального урезания финансирования.
Урезание финансирования сферы культуры составляет 10,16 процента общего запланированного сокращения, тогда как предусмотренная на культуру часть бюджета составляет лишь 1,77 процента.
В этот же день Рийгикогу провело первое чтение госбюджета следующего года. По мнению организаторов пикета, понятно, что нынешний приоритет - безопасность, но урезание числовых показателей и показатели сокращений на ближайшие годы указывает на опасную тенденцию.
Представленный план ставит под сомнение выживание организаций сферы культуры в нынешнем качестве.
Министру финансов грозят вотумом недоверия
Руководитель фракции Центристской партии в Рийгикогу Лаури Лаатс считает поведение министра финансов Юргена Лиги и его позицию по поводу дебатов в Рийгикогу на первом чтении бюджета недостойными и возмутительными и обещает начать консультации с другими оппозиционными партиями с целью вынесения вотума недоверия министру.
«Министр финансов ходит по тонкому льду, когда берет на себя право бесцеремонно критиковать и навешивать ярлыки, при этом совершенно не вынося никакой критики в свой адрес, - отметил Лаатс. - Мы уже слышали от него, что критика эстонского правительства равносильна восхвалению Кремля, а теперь он заявляет, что Рийгикогу - это незначительный институт, мешающий реформистам беспрепятственно обстряпывать свои дела. Так дальше продолжаться не может!»
Так что же сказал Лиги? В четверг состоялась пресс-конференция правительства, на которой он говорил о состоявшемся в среду в Рийгикогу первом чтении госбюджета.
Лиги раскритиковал прошедшие дебаты. По его мнению, с учетом этого Рийгикогу не следует отводить большую роль в бюджетном процессе. «Я несколько часов стоял перед Рийгикогу. Лучшим аргументом против повышения роли Рийгикогу в производстве по госбюджету являются пятиминутные дебаты в Рийгикогу», - сказал Лиги.
По словам министра, уровень углубления и интереса говорит против всех тех, кто считает, что Рийгикогу должен еще больше менять бюджет.
«Я уже много лет говорю одно и то же: политический произвол, который там царит, на самом деле не позволяет управлять госфинансами. Именно поэтому только правительство представляет бюджет, и именно поэтому пункты, ограничивающие внесение изменений в бюджет, записаны в законе», - сказал Лиги.
Лиги раскритиковал тех, кто критикует бюджетный план за недостаточную прозрачность. Министр отметил, что вопросы членов Рийгикогу отражают не интерес к бюджетной политике, а желание скрыть в своих вопросах ложную информацию и продвинуть свои собственные тезисы. «Глядя на эту стенограмму, понимаешь, что это действительно удручающая картина», - сказал он.
Лиги назвал Урмаса Рейнсалу («Отечество») главным примером пустых нападок. «В эфире бахвальство больших людей. Рийгикогу должен был бы больше решать в вопросах бюджета. Я утверждаю, что степень углубления в вопрос слишком незначительная», - говорит Лиги.
Главарь ХАМАС уничтожен
17 октября был убит главарь террористической организации ХАМАС Яхья Синвар, спланировавший атаку на Израиль 7 октября 2023 года.
Тело лидера группировки ХАМАС Яхьи Синвара опознано. «В ходе операций Армии обороны Израиля в секторе Газа были ликвидированы три террориста. Армия обороны Израиля проверяют возможность того, что одним из террористов был Яхья Синвар», - сказано в заявлении ЦАХАЛ.
Яхья Синвар родился в 1962 году в Хан-Юнисе на юге сектора Газы. Стал членом ХАМАСа в 1980-х годах, вскоре после основания организации.
Вотум недоверия председателю Таллиннского горсобрания провалился
Инициированный оппозиционными партиями вотум недоверия председателю Таллиннского горсобрания Тоомасу Круузимяги провалился на прошедшем поздно вечером в четверг заседании.
За вотум недоверия проголосовали 29 депутатов горсобрания, трое не участвовали в голосовании, 47 отсутствовали на заседании во время голосования.
Напомним, что центристы обвиняли Тоомаса Круузимяги в препятствовании участию оппозиции в работе горсобрания и в недостатках организации работы учреждения. Несмотря на возникшую путаницу в работе горсобрания и его комиссий, Круузимяги получает порядка 10 000 евро в месяц за работу на двух должностях, отмечает Центристская партия в своем пресс-релизе.
Трагическое ДТП: в Porsche сгорел человек
В субботу, 19 октября, в 9:04 в центр тревоги поступило сообщение, что у автобусной остановки «Рейну» в волости Отепя с дороги съехал автомобиль, который сгорел, но все еще дымился.
Прибывшие первыми на место происшествия спасатели начали работы по тушению.
По регистрационному знаку, найденному на месте происшествия, было установлено, что это был автомобиль Porsche, сообщил руководитель группы патрульной службы Юго-восточного отделения полиции Рене Липпинг.
Криминалисты также обнаружили в салоне автомобиля останки сгоревшего человека. По данным пресс-службы полиции, погиб 34-летний мужчина.