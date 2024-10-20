НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Пикет работников культуры, резкие высказывания Юргена Лиги и смерть главаря ХАМАС

Юрген Лиги. Фото: Tairo Lutter

Так что же сказал Лиги? В четверг состоялась пресс-конференция правительства, на которой он говорил о состоявшемся в среду в Рийгикогу первом чтении госбюджета.

Лиги раскритиковал прошедшие дебаты. По его мнению, с учетом этого Рийгикогу не следует отводить большую роль в бюджетном процессе. «Я несколько часов стоял перед Рийгикогу. Лучшим аргументом против повышения роли Рийгикогу в производстве по госбюджету являются пятиминутные дебаты в Рийгикогу», - сказал Лиги.

По словам министра, уровень углубления и интереса говорит против всех тех, кто считает, что Рийгикогу должен еще больше менять бюджет.

«Я уже много лет говорю одно и то же: политический произвол, который там царит, на самом деле не позволяет управлять госфинансами. Именно поэтому только правительство представляет бюджет, и именно поэтому пункты, ограничивающие внесение изменений в бюджет, записаны в законе», - сказал Лиги.

Лиги раскритиковал тех, кто критикует бюджетный план за недостаточную прозрачность. Министр отметил, что вопросы членов Рийгикогу отражают не интерес к бюджетной политике, а желание скрыть в своих вопросах ложную информацию и продвинуть свои собственные тезисы. «Глядя на эту стенограмму, понимаешь, что это действительно удручающая картина», - сказал он.